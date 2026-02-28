Tạm giam 3 tháng thanh niên nước ngoài đánh người do ghen tuông

Ghen tuông tại một club ven biển ở Đà Nẵng, nam thanh niên nước ngoài đánh người khiến nạn nhân thương tích 43% và bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Ngày 28/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam 3 tháng đối với Mitrofanov Valerii (SN 2006, quốc tịch nước ngoài, tạm trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 19/2, Valerii chở bạn gái đến một club ở khu vực đường biển Võ Nguyên Giáp để nghe nhạc.

Mitrofanov Valerii tại cơ quan Công an.

Tại đây, bạn gái của Valerii gặp người quen cũ là Andrey. Trong lúc nói chuyện, Andrey có hành vi sờ vào đùi bạn gái của Valerii, khiến Valerii nảy sinh ghen tuông.

Sau đó, Valerii cùng bạn gái rời khỏi club. Tuy nhiên, do bực tức, Valerii quay xe trở lại khu vực gần đó, để bạn gái đứng một mình rồi đi bộ đến gặp Andrey.

Tại đây, Valerii đã dùng tay đấm vào mặt Andrey khiến người này ngã, đầu đập xuống nền đường.

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với Andrey, kết quả cho thấy nạn nhân bị thương tích 43%.

Căn cứ kết quả giám định và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Valerii để phục vụ điều tra.

