Xã hội

Xe 7 chỗ mất lái, lật ngang ở Đồng Nai, hai bà cháu tử vong tại chỗ

Do xe bị mất lái dẫn đến tự gây tai nạn và lật ngang khiến bà D. và cháu N. tử vong tại chỗ. Ông T. may mắn sống sót nhưng bị thương và rơi vào hoảng loạn.

Theo Thiên Lý/VOV.VN

Chiều 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), khiến hai người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, ông H.T.T (59 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi) điều khiển xe ô tô mang BKS 93A-437.75 lưu thông trên đường ĐT.753 theo hướng từ ngã ba Thạch Màng đi cầu Mã Đà.

lat-2.jpg
Hai bà cháu tử vong thương tâm

Thời điểm này, trên xe còn có vợ ông T. là bà N.K.D (57 tuổi) và cháu nội là bé H.T.A.N (10 tuổi).

Khi đến đoạn đường thuộc tổ 4, ấp Đồng Tân, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát. Theo trình báo ban đầu của tài xế, do xe bị mất lái dẫn đến tự gây tai nạn và lật ngang.

Cú va chạm mạnh và bất ngờ đã khiến bà D. và cháu N. tử vong tại chỗ. Ông T. may mắn sống sót nhưng bị thương và rơi vào tình trạng hoảng loạn.

lat-3.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã Tân Lợi đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tuyến ĐT.753 đoạn qua suối Mã Đà từ khi thông xe đường tạm (cuối năm 2025) đã trở thành lộ trình "tắt" được nhiều tài xế lựa chọn để di chuyển giữa TP.Đồng Xoài, huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước cũ đến TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (cũ).

Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trên cung đường có nhiều đoạn cua dốc, hạ tầng chưa hoàn thiện, nơi đây đang trở thành "điểm đen" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

VOV.VN
