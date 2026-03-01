Sa lưới sau 15 năm thay tên, trốn truy nã vì hành vi mua bán trẻ em

Sau 15 năm lẩn trốn và thay đổi nhân thân, đối tượng truy nã về tội mua bán 5 trẻ em vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ khi đang trốn tại Hà Nội.

Ngày 1/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Sâm (SN 1968, trú tại xã Châu Tiến) sau 15 năm thay tên, lẩn trốn tại nước ngoài, bị truy nã về hành vi lừa bán 5 trẻ em.

Năm 2005, Nguyễn Thị Sâm sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng. Đến năm 2007, Sâm về quê thăm mẹ tại xã Châu Tiến. Tại đây, Nguyễn Thị Sâm nảy sinh ý định tuyển người giúp việc nhà với mức lương 900.000 đồng/1 tháng để cùng dụ dỗ trẻ em trên địa bàn, bán sang lấy chồng Trung Quốc.

Đối tượng Nguyễn Thị Sâm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Với chiêu bài trên, từ năm 2007 đến năm 2010, Nguyễn Thị Sâm đã lừa bán 5 trẻ em tại huyện Quỳ Châu (cũ) và TX Thái Hòa (cũ) cho người Trung Quốc lấy làm vợ, chiếm đoạt 4.800 NDT (tương đương 8.900.000 đồng).

Năm 2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sâm về tội "Mua bán trẻ em" và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Sâm.

Biết mình bị truy nã, Sâm đã thay đổi nhân thân, lai lịch và lẩn trốn ở nhiều địa điểm tại Trung Quốc khiến công tác truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn. Ngày 11/11/2024, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy bắt đối tượng này.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 24/2/2026 (tức ngày mùng 7 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với nhiều đơn vị bắt giữ Nguyễn Thị Sâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giải cứu được nhiều bé gái dưới 16 tuổi bị mua bán: