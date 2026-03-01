Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sa lưới sau 15 năm thay tên, trốn truy nã vì hành vi mua bán trẻ em

Sau 15 năm lẩn trốn và thay đổi nhân thân, đối tượng truy nã về tội mua bán 5 trẻ em vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ khi đang trốn tại Hà Nội.

Thanh Hà

Ngày 1/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Sâm (SN 1968, trú tại xã Châu Tiến) sau 15 năm thay tên, lẩn trốn tại nước ngoài, bị truy nã về hành vi lừa bán 5 trẻ em.

Năm 2005, Nguyễn Thị Sâm sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng. Đến năm 2007, Sâm về quê thăm mẹ tại xã Châu Tiến. Tại đây, Nguyễn Thị Sâm nảy sinh ý định tuyển người giúp việc nhà với mức lương 900.000 đồng/1 tháng để cùng dụ dỗ trẻ em trên địa bàn, bán sang lấy chồng Trung Quốc.

photo-1772342272412-17723431530511619596863.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Sâm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Với chiêu bài trên, từ năm 2007 đến năm 2010, Nguyễn Thị Sâm đã lừa bán 5 trẻ em tại huyện Quỳ Châu (cũ) và TX Thái Hòa (cũ) cho người Trung Quốc lấy làm vợ, chiếm đoạt 4.800 NDT (tương đương 8.900.000 đồng).

Năm 2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sâm về tội "Mua bán trẻ em" và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Sâm.

Biết mình bị truy nã, Sâm đã thay đổi nhân thân, lai lịch và lẩn trốn ở nhiều địa điểm tại Trung Quốc khiến công tác truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn. Ngày 11/11/2024, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy bắt đối tượng này.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 24/2/2026 (tức ngày mùng 7 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với nhiều đơn vị bắt giữ Nguyễn Thị Sâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giải cứu được nhiều bé gái dưới 16 tuổi bị mua bán:

(Nguồn: THĐT)
#truy nã #mua bán #trẻ em #Công an #Nghệ An #lẩn trốn

Bài liên quan

Xã hội

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngày 28/02, thông tin từ Công an phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng truy nã Thạch Mi Na (SN 1989, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ) ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Thạch Mi Na là bị can trong vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 01/3/2007 tại ấp Biển Dưới, xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là khu vực Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ).

Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng truy nã đặc biệt 'sa lưới' khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài

Đang chuẩn trốn ra nước ngoài, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Đức đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 4/2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Nguyễn Văn Đức (SN 1995, thường trú xã Kiên Hải, TP. Hải Phòng) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

anh-doi-tuong-nguyen-van-duc.png
Đối tượng Nguyễn Văn Đức bị cơ quan Công an bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Thủ đoạn che giấu thân phận của kẻ trốn truy nã 30 năm

Đây chính là đối tượng đang bị Cơ quan điều tra hình sự khu vực Trung ương - Bộ Quốc phòng truy nã về tội danh "Trộm cắp tài sản".

Mặc dù nhân dạng đã có nhiều thay đổi, các thủ đoạn che giấu nhân thân hết sức tinh vi trong suốt hơn 30 năm, nhưng đối tượng Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hoá bị truy nã về tội trộm cắp tài sản từ năm 1995 đã không thể thoát khỏi sự truy quét quyết liệt của lực lượng công an.

gen-n-123ac.jpg
Công an phường Nguyệt Viên bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Phương cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới