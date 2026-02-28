Áp dụng chế độ ăn khoa học để giảm cân sau Tết

Ngay sau Tết, điều chỉnh chế độ ăn uống là bước quan trọng giúp cơ thể lấy lại vóc dáng và cân bằng năng lượng.

Tết là chuỗi ngày ăn uống liên tục. Bánh chưng, bánh tét, thịt kho, giò chả, nước ngọt, rượu bia… đều là những món giàu năng lượng khiến nhiều người bị tăng cân không kiểm soát. Vậy ăn gì để giảm cân, lấy lại vóc dáng sau Tết đang được nhiều chị em quan tâm.

Cách giảm cân sau Tết bằng chế độ ăn khoa học, lành mạnh

Theo chuyên gia dinh dưỡng, ăn uống có kiểm soát là cách giảm cân sau Tết hiệu quả, bạn cần chế độ ăn uống tiết chế, lành mạnh và khoa học. Nếu không muốn tăng cân, đặc biệt là muốn giảm cân, hãy ăn những món không có khả năng gây béo.

Ưu tiên ăn các thực phẩm tươi sống, tự chế biến, giàu dinh dưỡng để cung cấp đầy đủ năng lượng lẫn dinh dưỡng, giúp cơ thể duy trì sức khỏe ổn định trong quá trình giảm cân.

Bổ sung protein thực vật: Các loại thực phẩm giàu protein từ thực vật như đậu, hạt, rau họ đậu không chỉ cung cấp năng lượng, vitamin và khoáng chất cần thiết mà còn giúp duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân và phòng ngừa bệnh tim mạch, đường huyết.

Protein thực vật có nhiều trong các loại đậu, bông cải xanh... Ảnh minh họa/Nguồn internet

Rau xanh, trái cây: Sau những ngày tiệc Tết giàu calo, tiêu thụ nhiều rau xanh và trái cây là cách đơn giản để giảm mỡ, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ cân bằng đường huyết. Mỗi ngày nên ăn ít nhất 1 loại trái cây và 2 loại rau khác nhau, như rau xanh, củ cải, ớt chuông, cam, bưởi hay cà chua. Chất xơ trong rau củ và trái cây giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Bằng cách bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng, hạn chế nhóm đồ ăn nhiều calo và kết hợp thói quen sinh hoạt lành mạnh, bạn sẽ nhanh chóng hồi phục năng lượng. Ảnh minh họa/Nguồn internet

Cá và thực phẩm giàu omega-3: Các loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá rô phi, cùng hải sản và các loại hạt cung cấp acid béo omega-3, giúp bảo vệ tim mạch, giảm mảng bám trên thành mạch máu, ổn định huyết áp và hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Đây là lựa chọn dinh dưỡng lý tưởng để phục hồi sức khỏe sau Tết.

Uống đủ nước: Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào thải sản phẩm chuyển hóa qua gan và thận. Sau Tết, nhiều người có xu hướng uống ít nước nhưng lại tiêu thụ nhiều rượu bia, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước nhẹ.

Duy trì 1,5-2 lít nước mỗi ngày (tùy thể trạng) giúp quá trình chuyển hóa và thải độc diễn ra hiệu quả hơn.

Những thực phẩm nên hạn chế

Dầu mỡ, chiên xào: Các món chiên, rán, nướng chứa nhiều calo “rỗng”, nên ưu tiên hấp, luộc hoặc hầm để giảm gánh nặng cho cơ thể.

Đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn: Bánh kẹo, nước ngọt, xúc xích, thịt hộp dễ gây tăng cân và ảnh hưởng lâu dài tới tim mạch, đường huyết.

Cắt giảm bữa ăn đột ngột: Giảm khẩu phần ăn từ từ, kết hợp vận động hàng ngày, tránh bỏ bữa hay thiếu chất gây mệt mỏi.

Hạn chế muối: Giảm tiêu thụ dưa muối, lạp xưởng, thịt kho để tránh tích nước, tăng huyết áp và ảnh hưởng đến tim mạch, mỡ máu.

Ưu tiên đưa nhịp sinh hoạt trở lại bình thường, đó là ngủ đủ 7-8 tiếng, ăn đúng giờ. Khi giấc ngủ ổn định, hormone kiểm soát cảm giác đói cũng dần cân bằng lại.

Trong quá trình thực hiện giảm cân, bạn hãy theo dõi thêm các chỉ số khác ngoài cân nặng như vòng eo, mức năng lượng, chất lượng giấc ngủ, cảm giác nhẹ nhàng trong cơ thể. Đôi khi cân không giảm nhiều nhưng quần áo đã rộng hơn - đó là dấu hiệu bạn đang đi đúng hướng.

Sau Tết, thay vì tìm kiếm một phương pháp “giảm cân thần tốc”, điều cần thiết là xây dựng lại thói quen sống lành mạnh. Ăn uống điều độ, khoa học, hạn chế ăn những món có khả năng gây béo, ngủ đủ giấc và duy trì vận động nhẹ nhàng có thể giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng, cân bằng năng lượng và tinh thần minh mẫn cho năm mới.