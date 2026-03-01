Chiến sự Trung Đông leo thang, nhiều chuyến bay từ Việt Nam bị hủy

Trước diễn biến chiến sự leo thang nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam liên tiếp phát đi các bản tin cập nhật về hàng không.

Theo Bản tin số 01 (09h03' ngày 1/3/2026), xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran gia tăng căng thẳng từ ngày 28/2/2026. Các quốc gia như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, UAE và Israel đã đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Nhiều sân bay lớn như Dubai International Airport, Abu Dhabi International Airport và Hamad International Airport tạm dừng hoặc hạn chế khai thác, gây gián đoạn lớn đến mạng bay toàn cầu, đặc biệt các tuyến Âu – Á qua Trung Đông.

Theo Bản tin số 02 (13h34' ngày 1/3/2026), do Qatar và UAE đóng cửa không phận, có 2 tàu bay của Qatar Airways và 1 tàu bay của Emirates phải nằm lại tại Cảng HKQT Nội Bài.

Cụ thể: Qatar Airways hủy các chuyến QR977 (28/2, 394 khách), QR985 (1/3, 247 khách), QR983 (1/3, 292 khách); chuyến QR977 tối 1/3 (361 khách) đang chờ thông tin.

Các chuyến hàng hóa QR8956/8957 bị hủy; QR8952/8953 chờ cập nhật.

Emirates hủy chuyến EK395 (0h25 ngày 1/3, 153 khách); chuyến cùng số hiệu ngày 2/3 chờ thông tin.

Etihad Airways hủy chuyến EY431 (20h ngày 1/3, 276 khách).

Turkish Airlines vẫn khai thác bình thường chuyến TK164/TK165 (IST–HAN–IST); chuyến hàng hóa TK6244/6245 bị hủy.

Các hãng đã thông báo hành khách, bố trí nhân viên hỗ trợ đổi vé, hoàn vé, khách sạn và các quyền lợi liên quan. Cảng vụ Hàng không miền Bắc tiếp tục phối hợp theo dõi, báo cáo phát sinh.

Theo Bản tin số 03 (13h39' ngày 1/3/2025), Emirates đã mở phòng vé tại Hà Nội và TP HCM để hỗ trợ đổi vé; hành khách bị ảnh hưởng đã được bố trí khách sạn chờ chuyến bay tiếp theo.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động phương án điều hành, cung cấp thông tin kịp thời; các hãng hàng không thường xuyên cập nhật NOTAM, đánh giá rủi ro, điều chỉnh đường bay thay thế, không khai thác qua khu vực xung đột.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cảng vụ tăng cường hỗ trợ hành khách, giữ vững an ninh, trật tự tại sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và quyền lợi hành khách.

