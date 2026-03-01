Hà Nội

Xã hội

Xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, mang hung khí gây rối trật tự ở Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An vừa làm rõ, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng tại địa bàn TP Vinh (cũ).

Thanh Hà

Ngày 1/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 373 và các đơn vị liên quan đã làm rõ, xử lý một nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 22/2 (từ 1h30 đến 3h30), nhóm 18 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP Vinh (cũ). Các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét, kích động đuổi đánh nhau, thậm chí dùng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác.

images2085631-web1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, các phương tiện đều được “độ” bô nhằm tạo tiếng nổ lớn, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân.

Những người liên quan chủ yếu sinh từ năm 2007 đến 2010, trú tại Hà Tĩnh và một số địa phương giáp ranh TP Vinh (cũ). Cá biệt, có trường hợp sinh năm 2012, hiện là học sinh lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn phường Vinh Lộc (Nghệ An).

Nhận định hành vi của nhóm thanh thiếu niên thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định; các trường hợp còn lại được bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục.

Trong số này, đối tượng N.M.Q bị xác định là người thường xuyên quay, đăng tải các video lạng lách, đánh võng của nhóm lên mạng xã hội, gây tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên.

images2085633-web3.jpg
Đối tượng N.M.Q, người thường xuyên đăng tải các video lạng lách, đánh võng của nhóm lên mạng xã hội.

Trước đó, đầu tháng 2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triệu tập, làm việc với 21 thanh thiếu niên có hành vi tương tự; trong đó tạm giữ hình sự 19 người, bàn giao 2 trường hợp cho gia đình do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng như Cảnh sát hình sự, CSGT, công an phường, xã và Tổ công tác đặc biệt 373 tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

