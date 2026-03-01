Hà Nội

Xã hội

Điểm những vụ cháy tàu du lịch gây xôn xao dư luận

Thời gian qua, nhiều vụ cháy tàu du lịch xảy ra ngay tại các điểm du lịch nổi tiếng, khiến dư luận không khỏi lo ngại.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Mới đây, vụ cháy tàu du lịch xảy ra tại khu vực gần Hang Cỏ trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, tàu du lịch Signature, biển kiểm soát QN 7269, bất ngờ xảy ra sự cố cháy khi đang hoạt động gần Hang Cỏ. Thời điểm này, trên tàu có 30 du khách và 11 thuyền viên.

Ngay khi phát hiện cháy, thuyền trưởng cùng thuyền viên đã tổ chức đưa toàn bộ du khách rời tàu, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tại khu vực để bảo đảm an toàn. Nhờ đó, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tất cả hành khách và thuyền viên đều ổn định sức khỏe, tàu bị hư hỏng nặng.

chay-tau1.jpg
Tàu du lịch cháy như đuốc trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Tiền phong

Trên thực tế, trước đây từng xảy ra không ít vụ cháy tàu du lịch gây xôn xao dư luận.

Cháy tàu du lịch nghỉ đêm ở Cát Bà

Trưa ngày 21/2/2026, một tàu du lịch đang neo đậu tại bến phà Gia Luận, thuộc Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) đón khách đi tham quan vịnh thì bất ngờ gặp sự cố cháy dưới hầm máy. Tàu gặp sự cố mang số hiệu HP-5765 (SEA CORAL) thuộc Công ty TNHH Sealife Group (trụ sở phường Lê Chân) do ông Nguyễn Văn Tưởng làm thuyền trưởng.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu đó có 32 người, gồm 7 thuyền viên, 10 nhân viên tàu và 15 khách nước ngoài. Thuyền viên trên tàu ngay lập tức phát cảnh báo, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

chay-tau2.jpg
Lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa dưới hầm máy tàu du lịch. Ảnh: Tiền phong

Đồn Biên phòng Cát Bà đã phối hợp với Trung tâm 114 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hải Phòng và Quảng Ninh giải cứu 15 khách du lịch và 17 thuyền viên, nhân viên trên tàu vào bờ an toàn. Đồng thời khống chế hoàn toàn ngọn lửa sau đó.

Cháy tàu du lịch ở Phú Quốc

Khoảng 1h45 ngày 19/2/2026, tàu du lịch Phượng Vũ 79 ở khu vực An Thới (Phú Quốc) bất ngờ bốc cháy. Khi bị cháy, tàu neo đậu ở khu vực Bãi Đất Đỏ cách bờ khoảng 500 m, trên tàu không có người.

chay-tau3.jpg
Tàu du lịch ở Phú Quốc bốc cháy trong đêm. Ảnh chụp từ video

Do gió lớn, con tàu đang cháy trôi dạt và va vào một bè nuôi thủy sản gần đó, khiến đám cháy lan rộng. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1,9 tỷ đồng, trong đó tàu du lịch bị thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng. Tàu bị cháy là loại tàu du lịch nhỏ, sức chứa khoảng 49 người, chủ yếu phục vụ khách đi tour đảo trong ngày hoặc tour câu cá, câu mực.

Tàu du lịch bốc cháy dữ dội trên vịnh Bái Tử Long

Ngày 03/06/2025, sau khi trả đoàn khách tham quan, tàu du lịch Tùng Dương trở về neo đậu ở cảng Ao Tiên, thuộc vịnh Bái Tử Long để tiếp nhiên liệu thì xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa xuất phát từ đuôi tàu rồi nhanh chóng bao trùm cả con tàu. Trên tàu có 5 thuyền viên. Sau khi chữa cháy ban đầu không thành công, các thuyền viên nhảy xuống biển và bơi đến tàu gần đó và được cứu.

chay-tau4.jpg
Tàu bốc cháy dữ dội trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: VOV

Sau đó, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã có mặt tại hiện trường, huy động các tàu lân cận hỗ trợ chữa cháy.

Mời độc giả xem video: Cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Nguồn: VTV24

