Khởi tố đối tượng xâm phạm chỗ ở, hủy hoại tài sản ở Phú Quốc

Lợi dụng thời điểm con nợ đi điều trị bệnh, đối tượng Phạm Ngọc Triều (Nghệ An) đã tự ý vào nhà, tháo dỡ và làm hư hỏng một số tài sản của bị hại.

Ngày 28/02, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Triều (SN 1983, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác và hủy hoại tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền để kinh doanh nên vào tháng 7/2022, bà H.T.T.C (SN 1979, thường trú khu phố 1, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) đã vay của Phạm Ngọc Triều số tiền 600 triệu đồng. Đến tháng 4/2023, bà C tiếp tục vay của Triều số tiền 1,7 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Ngọc Triều tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Để vay được số tiền trên, Triều yêu cầu bà C chuyển nhượng thửa đất có diện tích 15.067,78m² tại khu phố 4, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là khu phố 4, An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên đất có một căn nhà cấp bốn. Việc chuyển nhượng được thực hiện dưới hình thức lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất, kèm theo vi bằng và văn bản thỏa thuận. Trong lần vay này, bà C đã đóng lãi được một tháng với số tiền 119 triệu đồng.

Đến tháng 11/2023, lợi dụng thời điểm bà C đang điều trị bệnh tại Cần Thơ, bị can Phạm Ngọc Triều đã tự ý vào nhà bà C, tháo dỡ và làm hư hỏng một số tài sản, gây thiệt hại ước tính khoảng 7.000.000 đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

