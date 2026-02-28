Xác minh vụ xe bán tải 'tạt đầu' xe máy suýt gây tai nạn chết người

Ô tô bán tải bất ngờ tạt ngang khiến 3 người đi trên xe máy, trong đó có trẻ nhỏ đã ngã xuống đường. May mắn không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Ngày 28/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống một ô tô bán tải có hành vi tạt ngang chèn ngã chiếc xe máy, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hình ảnh cắt từ video.

Theo hình ảnh từ đoạn video, vào hồi 21h15 ngày 27/2, ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông trên một tuyến đường của Hà Nội bất ngờ "tạt đầu", "đánh võng" sang trái khiến người đi trên xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) ngã xuống đường. Thời điểm xảy ra sự việc, xe máy có 3 người, trong đó có một trẻ em đang được bế.

Sau khi xe máy bị đổ nghiêng ra đường, hai người lớn và cháu bé ngã xuống mặt đường, may mắn không xảy ra va chạm với xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Liên quan đến vụ việc trên, đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đang xác minh làm rõ video sự việc. Hiện, CSGT đang tập trung làm rõ biển kiểm soát của ô tô bán tải và chiếc xe máy liên quan để xử lý.