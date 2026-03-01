Bắt giữ 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở Cần Thơ

Công an phường Hưng Phú (Cần Thơ) vừa bắt giữ 10 đối tượng tụ tập trong phòng kín để sử dụng trái phép chất ma túy; 10/10 đối tượng dương tính qua test nhanh.

Ngày 1/3, thông tin từ Công an phường Hưng Phú (Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 02h sáng ngày 28/02, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập tại nhà số 104, đường B12, Khu dân cư Hưng Phú, có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, lực lượng Công an bất ngờ đột kích, bắt quả tang 10 đối tượng (gồm cả nam và nữ) đang tụ tập trong phòng kín, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ: 01 đĩa sứ, 01 thẻ ngân hàng, 01 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, 02 túi nylon chứa tinh thể màu trắng; 01 túi nylon chứa các viên nén màu xanh lam; 12 điện thoại di động, cùng một số tang vật khác có liên quan. Qua test nhanh, 10/10 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Làm việc cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận sau khi tổ chức ăn nhậu, cả nhóm đã rủ nhau mua ma túy mang về phòng ngủ để sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hưng Phú tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

