Cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Ngày 20/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một cán bộ của đơn vị vừa nhặt được và trao trả lại 50 triệu đồng cho người dân đánh rơi.

Trước đó, chiều 14/8, trong lúc di chuyển trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, Đại úy Đào Văn Quyết, cán bộ Đội sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, nhặt được một bọc nylon màu đen, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng 50 triệu đồng tiền mặt.

Đại úy Đào Văn Quyết trao trả tài sản cho người dân.

Do bên trong có căn cước công dân nên Đại úy Quyết đã nhanh chóng xác minh, tìm ra thông tin của người đánh rơi tài sản là chị Đinh Thanh Hằng (30 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang).

Sau khi nhận thông báo từ lực lượng CSGT, chị Hằng đã đến địa trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận lại tài sản.

Nhận lại giấy tờ và tiền đánh rơi, chị Hằng xúc động, cảm ơn cá nhân Đại úy Quyết cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Hành động đẹp của Đại úy Đào Văn Quyết không chỉ là một điểm sáng về đạo đức nghề nghiệp mà còn góp phần xây dựng niềm tin, sự gắn kết giữa lực lượng Công an và người dân.

