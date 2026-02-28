Loại quả màu sẫm chứa hoạt chất giúp cơ thể chống lão hóa

Không chỉ ngon miệng, nho đen còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như resveratrol, giúp bảo vệ tim mạch, não bộ, hỗ trợ giấc ngủ và làm chậm lão hóa.
Các quy định mới đang được xem xét ban hành tại châu Âu nhằm hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào màn hình cảm ứng và đem các nút bấm vật lý trở lại nội thất ôtô.
Một con tàu hơi nước bị chìm trong cơn bão trên hồ Michigan ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19 đã được tìm thấy sau gần 60 năm tìm kiếm.
Trào lưu AI vẽ chân dung cuộc đời đang gây sốt mạng xã hội, nhưng chuyên gia cảnh báo người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu cho tội phạm mạng.
Phần đầu của một bức tượng bằng đất nung đã được tìm thấy tại tàn tích của một pháo đài La Mã dọc theo bức tường Hadrian ở Anh.
Nhiều địa điểm bỏ hoang trên khắp thế giới mang vẻ đẹp kỳ lạ và bí ẩn, thu hút những người thích khám phá và du lịch mạo hiểm.
Quân Nga đã tiến đến Kucherov Yar, giành lại các vị trí gần Pokrovsk, nơi họ phải rút lui trong cuộc phản công của Ukraine cuối năm 2025; uy hiếp Slavyansk.
Thị trường xe điện tại khu vực Đông Nam Á chuẩn bị đón nhận "tân binh" Toyota Urban Cruiser BEV 2026 mới đến từ nhà sản xuất ôtô số một Nhật Bản.
Sau bao ngày chờ đợi, mới đây, cộng đồng mạng không khỏi vui mừng khi hot girl Bống Nam Phương chính thức thông báo đã hạ sinh con đầu lòng.
Mẫu xe máy điện Honda Cub E của Trung Quốc được đưa về thị trường Việt Nam thông qua một số đơn vị nhập khẩu tư nhân với mức giá từ 20 triệu đồng.
Công ty sản xuất xe thể thao địa hình Polaris của Mỹ mới đây đã công bố những thay đổi mà họ dự định thực hiện đối với dòng xe Slingshot cho năm sản xuất 2026.
Thay vì tiếp cận nhà ở như một khối kiến trúc khép kín, biệt thự được định hình là không gian sống mang tinh thần nghỉ dưỡng, kết nối con người với thiên nhiên.
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng khi Tiktoker Lâm Vy chính thức xác nhận việc đường ai nấy đi với người chồng ngoại quốc sau một thập kỷ gắn bó.
Cu li (họ Lorisidae) là những loài linh trưởng nhỏ bé, bí ẩn của rừng nhiệt đới châu Á và châu Phi, nổi tiếng với đôi mắt to tròn và lối sống chậm rãi đặc biệt.
Điểm mạnh và điểm yếu của lực lượng vũ trang Iran được đánh giá như thế nào và phản ứng của họ sẽ ra sao trong trường hợp Mỹ can thiệp quân sự?
THACO Auto vừa chính thức chốt giá bán của mẫu SUV đầu bảng Mazda CX-90 phiên bản 7 chỗ hạng sang nhập khẩu từ Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.
Thế giới từng tồn tại một sinh vật độc nhãn trong số các tổ tiên cổ xưa nhất của muôn loài. Mọi loài động vật có xương sống có chung nguồn gốc đặc biệt này.
Hai ứng dụng trên Google Play bị phát hiện làm lộ hơn 12 TB dữ liệu người dùng, bao gồm số điện thoại, họ tên, ngày sinh và địa chỉ.
Mùa hoa ban rực rỡ chỉ trong khoảng một tháng, tạo nên những con đường hoa đẹp mê hoặc, thu hút du khách và giới trẻ chụp hình lưu giữ khoảnh khắc.
Không phô trương, chuyện tình của Xuân Nghi và bạn trai được xây dựng trên sự đồng hành, thấu hiểu. Mới đây, nữ ca sĩ nhận lời cầu hôn từ nửa kia.
Tọa lạc ở chân núi Sài Sơn, xã Quốc Oai, chùa Thầy là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất Hà Nội, chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc ít ai biết đến.
Từng được kỳ vọng lật đổ iPhone, nhiều mẫu smartphone đình đám như Galaxy Note 7, BlackBerry Storm hay Amazon Fire Phone lại tự khai tử chính mình.