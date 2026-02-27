Kiểm tra đột xuất, phát hiện gần 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa

Kiểm tra đột xuất hai kho lạnh, lực lượng chức năng phát hiện gần 6 tấn xương, đuôi, chân trâu bò bốc mùi, không rõ nguồn gốc, chuẩn bị bán ra thị trường.

Ngày 27/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đột xuất hai kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra 2 kho lạnh và cũng là cơ sở chế biến xương, chân, đuôi và gân trâu bò ở xã Thọ Long và Hoàng Giang (Thanh Hoá).

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (SN 1964 trú xã Thọ Long) và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (SN 1984, trú xã Hoàng Giang).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn. Trong đó, nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng.

Chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.

Nhiều sản phẩm bốc mùi, hư hỏng.

Hai chủ hộ thừa nhận đã thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

