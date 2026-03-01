Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tài xế container ôm cua sai, người phụ nữ bị cuốn tử vong ở Đắk Lắk

Ôm cua vòng xuyến không đúng quy định, container va chạm với xe máy khiến một phụ nữ 67 tuổi tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Theo Huỳnh Thủy/tienphong.vn

Ôm cua vòng xuyến không đúng quy định, container va chạm với xe máy khiến một phụ nữ 67 tuổi tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h29 ngày 28/2, tại khu vực trước trụ đèn số 10, vòng xuyến Km03 (nút giao Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, container BKS 47H-008.04 kéo theo rơ-moóc BKS 47R-005.85 do anh Nguyễn Văn K. (45 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Khi ôm cua rẽ phải vào đường Nguyễn Chí Thanh, phương tiện này đã va chạm với xe máy mang biển số 47B2-475.68 do chị Trà Thị Anh T. (36 tuổi, trú phường Tân Lập) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị L. (67 tuổi, trú cùng phường) đang di chuyển theo hướng đi thẳng qua vòng xuyến về phía đường Chu Văn An. Hậu quả, bà L. tử vong tại chỗ, chị T. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế xe container chuyển hướng không đúng quy định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/container-om-cua-sai-quy-dinh-cuon-nguoi-phu-nu-tu-vong-post1823842.tpo?gidzl=AsQX1hm4irqiUga5knYnNYfmgmEa4xXRC72Z1A13lLvcTVG6fn7iMs5tem7p5xjMDI6eNpIWK2jlkWEoK0
#Container #tai nạn #giao thông #phụ nữ #tử vong #ô tô

Bài liên quan

Xã hội

Xác minh vụ xe bán tải 'tạt đầu' xe máy suýt gây tai nạn chết người

Ô tô bán tải bất ngờ tạt ngang khiến 3 người đi trên xe máy, trong đó có trẻ nhỏ đã ngã xuống đường. May mắn không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Ngày 28/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống một ô tô bán tải có hành vi tạt ngang chèn ngã chiếc xe máy, gây nguy hiểm cho người đi đường.

anh-chup-man-hinh-2026-02-28-luc-214109.png
Hình ảnh cắt từ video.
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn xe khách giường nằm ở Lạng Sơn, một phụ nữ tử vong

Cú va chạm mạnh khiến một phụ nữ ngồi ghế phụ phía trước xe 16 chỗ tử vong tại hiện trường, được xác định là vợ tài xế.

Rạng sáng 27/2, vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe 16 chỗ xảy ra tại Km76 Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, Lạng Sơn) khiến 6 người thương vong, trong đó vợ tài xế xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

anh-chup-man-hinh-2026-02-27-luc-100837.png
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Khẩn trương điều tra vụ tàu hỏa va chạm ô tô tải khiến 2 người thương vong

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra trên địa phận xã Ngọc Hồi (Hà Nội) tối 25/2 làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng. 

Ngày 26/2, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h51 ngày 25/2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô tải làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

capture.png
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới