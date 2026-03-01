Đa dạng hình thức vận động công nhân đi bầu cử

Khắp các trụ sở nhà máy, doanh nghiệp, các khu nhà trọ... đều được trang hoàng các băng rôn, biểu ngữ mang hình ảnh người công nhân với lá phiếu trên tay.

Chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào Chủ nhật (15/3), các chủ nhà trọ, tổ công nhân tự quản, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tích cực tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động nắm rõ các nội dung về bầu cử.

Những ngày này, khắp các trụ sở nhà máy, doanh nghiệp, các khu nhà trọ có nhiều công nhân sinh sống, làm việc đều được trang hoàng các băng rôn, biểu ngữ mang hình ảnh người công nhân với lá phiếu trên tay. Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là lần đầu tiên trực tiếp đi bỏ phiếu.

Người lao động làm việc tại công ty TNHH điện tử Poster được phổ biến sâu rộng ý nghĩa của Luật bầu cử

Chị Nguyễn Thị Lan được Ban lãnh đạo, Công đoàn doanh nghiệp tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Luật Bầu cử, ngày diễn ra bầu cử. “Mấy hôm nay được Công ty tuyên truyền về bầu cử, tất cả người lao động đều hưởng ứng tham gia. Chúng tôi sẽ đọc kỹ lý lịch của từng đại biểu để chọn ra đúng người đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước. Hiện tại, Công đoàn Công ty đã tuyên truyền tốt vấn đề này vào các giờ ăn trưa phát trên loa tuyên truyền về bầu cử để người lao động biết”.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổ trưởng tổ công nhân tự Quản nhà trọ số 1, phường Liên Chiểu tuyên truyền đến người lao động về công tác bầu cử

Hàng ngàn công nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ các khu Công nghiệp đến các nhà lưu trú, xóm trọ, gần cả tháng nay đã được tuyên truyền về ngày hội bầu cử. Ông Trần Nguyên Thụy, Giám đốc Công ty TNHH điện tử Poster, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp có hơn 600 lao động.

Để phổ biến sâu rộng ý nghĩa của Luật bầu cử đến từng công nhân, lãnh đạo công ty tranh thủ giờ ăn trưa, chiếu các video có nội dung liên quan công tác bầu cử. Qua công tác tuyên truyền nhận thấy, công nhân rất chủ động trong việc tìm hiểu về trách nhiệm và quyền lợi của việc đi bầu cử, quy trình bầu cử.

“Công ty tuyên truyền cho công nhân lao động nắm rõ những quy định và quyền lợi để tham gia bầu cử, lồng ghép vào các giờ ăn chiếu trên tivi và phát loa cho mọi người đều biết, đảm bảo cho người lao động hiểu được thời điểm bầu cử và họ sẽ tham gia bầu cử theo quyền lợi và trách nhiệm của công dân. Công ty tuyên truyền cho người lao động chọn ra những người tài cho đất nước. Chúng tôi tạo điều kiện đầy đủ cho người lao động tham gia đợt bầu cử sắp đến”, ông Trần Nguyên Thụy, Giám đốc Công ty TNHH điện tử Poster, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng cho biết thêm.

Tổ dân phố số 37, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nơi có nhiều công nhân lao động sinh sống trang hoàng cờ hoa chào mừng Ngày hội bầu cử

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổ trưởng tổ công nhân tự Quản Khu nhà trọ số 1, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thông tin, tại địa bàn có hơn 1.000 lao động, chủ yếu làm việc ở Khu công nghiệp Hòa Khánh. Để công tác vận động bầu cử đạt hiệu quả, ông Dũng tranh thủ những giờ có công nhân tại phòng trọ đến gặp gỡ, vận động đi bầu cử đúng giờ và đúng luật.

Vào ngày cuối tuần, ông Nguyễn Thanh Dũng còn dạo khắp khu phố tuyên truyền bằng loa về những thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới.

“Tổ dân phố đây quản lý trên 1.000 lao động từ các nơi đến, chuẩn bị bầu cử là tổ dân phố đã đi tuyên truyền, nhắc nhở các chủ hộ nhà trọ đến người lao động hiểu được luật bầu cử mới, bầu cử đúng nơi quy định, đúng nơi cư trú, phải đăng ký trước. Tôi đến từng phòng trọ nhắc nhở các cháu phải tuân thủ theo luật pháp, nếu cháu nào gần xin phép về để đúng nơi bầu cử, cháu nào xa có hình thức đăng ký qua công an. Tôi có loa gắn xe máy đi quanh xóm tuyên truyền tạo không khí ngày bầu cử và để mọi người hiểu luật bầu cử”, ông Dũng nói.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào Chủ nhật (15/3)

Tại thành phố Đà Nẵng có hơn 85.000 lao động làm việc trong Khu công nghệ Cao và các Khu Công nghiệp. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản chỉ đạo đến Công đoàn cơ sở, đặc biệt là các khu trọ tại các Tổ công nhân tự quản, các khu trọ đông công nhân tổ chức các điểm tuyên truyền trực quan về các nội dung liên quan đến bầu cử.

“Thông tin đến cho các cấp Công đoàn nắm tình hình công nhân lao động, đặc biệt là niêm yết danh sách cử tri, công nhân lao động ở trọ tạm trú trên các địa bàn. Các thành viên của Ban bầu cử ở xã, phường có tổ chức công đoàn của xã, phường cũng nắm rà soát những trường hợp công nhân lao động theo đúng quy định của pháp luật về tạm trú, tạm vắng đảm bảo được quyền lợi của công nhân lao động thực hiện công tác bầu cử. Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền cũng đang tiếp tục triển khai và rà soát danh sách cử tri là công nhân ở trọ cũng như Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm.”

Đi bầu cử là thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Do đó, công đoàn các cấp thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với chính quyền địa phương thống kê đầy đủ danh sách, đảm bảo không bỏ sót người tham gia và bầu cử theo đúng quy định.