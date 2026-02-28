Phá đường dây mua bán nội tạng liên tỉnh, thu lợi hàng trăm triệu mỗi ca

Lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân hiểm nghèo, đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh đã làm giả hồ sơ hiến tặng để trục lợi hàng trăm triệu đồng mỗi ca.

Ngày 28/2, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán nội tạng, bộ phận cơ thể người.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Đoàn Văn Hòa (35 tuổi) cùng đồng bọn đã thiết lập đường dây môi giới mua bán gan, thận quy mô liên tỉnh để trục lợi bất chính.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Dưới sự điều hành của Hòa, các đối tượng Nguyễn Đức Xuân và Lê Văn Sơn sử dụng mạng xã hội và mạng lưới "chân rết" để tìm kiếm người bán tạng. Nhóm này hướng dẫn người bán làm giả hồ sơ hiến tặng tự nguyện nhằm hợp thức hóa quy trình tại các bệnh viện ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra làm rõ sự chênh lệch giá rất lớn trong các giao dịch: Đối với thận mua vào có giá 300 - 450 triệu đồng, bán ra 800-950 triệu đồng; Gan mua vào 600 - 800 triệu đồng, bán ra 1,2 - 1,5 tỷ đồng.

Với mỗi ca môi giới thành công, nhóm của Hòa thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trên về tội “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

