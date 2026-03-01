Hà Nội

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích khi tắm biển ở Quảng Trị

Cùng nhóm bạn ra tắm biển Nhật Lệ (Quảng Trị), anh L.V.T (Phú Thọ) không may bị sóng biển cuốn trôi, mất tích.

Hạo Nhiên

Ngày 01/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp tìm kiếm một du khách mất tích khi tắm biển vào tối 28/2.

du-khach-quang-tri-tam-bien-mat-tich-9509-2438.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h50 ngày 28/2, anh L.V.T (40 tuổi, tỉnh Phú Thọ) cùng ba người bạn khác ra tắm biển Nhật Lệ thuộc phường Đồng Hới. Trong lúc tắm biển, anh T. không may bị sóng cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục rà soát trên vùng biển này để tìm kiếm nạn nhân.

