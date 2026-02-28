Hà Nội

Xông hơi bằng thảo dược tại nhà giúp làn da tươi sáng

Khám phá cách xông hơi thảo dược giúp làm sạch, dưỡng ẩm và thư giãn, mang lại làn da sáng hồng tự nhiên phù hợp mọi loại da.

Bình Nguyên

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, làn da của chúng ta hàng ngày phải đối mặt với vô vàn "kẻ thù": Bụi mịn, hóa chất từ mỹ phẩm, áp lực công việc và sự thay đổi nội tiết tố. Đôi khi, những bước dưỡng da cầu kỳ vẫn không đủ để làm sạch sâu và tái tạo sức sống cho gương mặt.

Đó là lúc chúng ta nên quay về với những giá trị truyền thống. Xông hơi thảo dược tại nhà không chỉ là một phương pháp làm đẹp tiết kiệm mà còn là một liệu pháp "detox" tâm hồn, giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng một cách tự nhiên nhất.

Tại sao xông hơi lại hiệu quả?

Nhiều người lầm tưởng xông hơi chỉ đơn giản là dùng hơi nóng làm đổ mồ hôi. Thực tế, quá trình này mang lại những tác động kép cực kỳ mạnh mẽ:

Giãn nở lỗ chân lông: Hơi nước nóng làm mềm lớp sừng và mở rộng lỗ chân lông, giúp đẩy bụi bẩn, bã nhờn và độc tố tích tụ sâu bên dưới da ra ngoài.

Tăng cường tuần hoàn máu: Nhiệt độ kích thích các mao mạch dưới da hoạt động mạnh mẽ hơn. Điều này giúp oxy và dưỡng chất được vận chuyển đến tế bào da nhanh chóng, tạo nên hiệu ứng da hồng hào tức thì.

xong-mat-bang-la-tia-to-co-tac-dung-gi-3800-1111.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Hấp thụ dưỡng chất tối ưu: Sau khi xông, làn da đang ở trạng thái "mở" và sạch nhất. Đây là thời điểm vàng để các loại serum, kem dưỡng thẩm thấu sâu hơn gấp nhiều lần so với bình thường.

Thư giãn hệ thần kinh: Các tinh dầu tự nhiên từ thảo mộc tác động lên khứu giác, giúp giảm căng thẳng – một trong những nguyên nhân chính gây ra mụn và sạm da.

Loại thảo dược làm sáng da, sạch mụn

Mỗi loại thảo mộc chứa những tinh chất riêng biệt. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên lựa chọn nguyên liệu phù hợp với đặc tính làn da của mình:

Xông mặt trị mụn bằng ngải cứu

Có rất nhiều nguyên liệu xông mặt trị mụn, sáng da và ngải cứu là một trong số đó. Khi dùng lá có vị đắng này xông mặt có thể dưỡng ẩm, điều tiết bã nhờn và làm thông thoáng lỗ chân lông. Ngải cứu chứa tanin, cũng giúp kháng khuẩn và ngừa sẹo mụn.

Cách thực hiện: Lấy 100g cây ngải cứu (cả phần gốc và ngọn), bỏ rễ và rửa sạch. Cho vào nồi cùng 500ml và một nhúm muối nhỏ. Đun sôi nước trong 3 – 5 phút để mang đi xông mặt.

Rửa mặt và lau khô. Đợi cho nước xông nguội bớt thì tiến hành xông hơi nước lá ngải cứu trong 8 – 10 phút. Trong khi xông đừng quên massage để da sạch sâu. Cuối cùng rửa lại với nước lạnh, chườm đá se lỗ chân lông và dưỡng da.

Cách xông mặt trị mụn bằng sả và chanh, tía tô

Các nguyên liệu bao gồm sả, chanh, lá tía tô và muối hạt là sự kết hợp tuyệt vời. Sả, chanh có tính kháng khuẩn cao, trong khi lá tía tô chứa tinh dầu giúp làm sáng da và trị mụn cám hiệu quả

Cách thực hiện: Chuẩn bị 5 nhánh sả sạch, 1 quả chanh, một ít muối, rửa sạch một nắm lá tía tô và cho vào nồi. Cho những nguyên liệu này vào nồi cùng 500ml nước và đun sôi. Khi nước sôi, bạn giảm lửa rồi đun thêm 5 – 7 phút cho sả, tía tô tiết ra tinh dầu.

Vệ sinh mặt rồi xông hơi bằng sả chanh trong vòng 10 phút. Bạn nhớ đợi nước nguội bớt rồi mới xông, để không bỏng. Xông xong rửa sạch và dưỡng da như thông thường.

Xông hơi bằng trà xanh

Cách xông mặt trị mụn bằng lá chè xanh cũng được nhiều người thực hiện. Nguyên liệu thiên nhiên này có khả năng làm sạch da, ngừa lão hóa, mang lại làn da trẻ trung.

Trong chè xanh có chứa nhiều chất diệt khuẩn, nên các loại mụn như mụn ẩn, mụn viêm, mụn cám sẽ nhanh khỏi hơn.

Cách thực hiện: Chuẩn bị 100g chè xanh tươi non, 1/2 quả chanh, 1/2 củ gừng và 500ml nước. Cho tất cả các nguyên liệu này vào nồi đun sôi trong 5 phút. Rửa mặt, thấm khô rồi trùm khăn kín đầu để xông hơi. Tiến hành xông trong 5 – 10 phút để da mặt sạch, sau đó rửa lại bằng nước lạnh.

Ảnh minh họa/Internet

Xông hơi bằng hoa hồng, hoa cúc và gừng

Cần chuẩn bị nguyên liệu là hoa cúc khô, cánh hoa hồng tươi và một vài lát gừng. Hoa cúc giúp làm dịu những vùng da bị kích ứng, hoa hồng cung cấp độ ẩm và gừng giúp tăng cường tuần hoàn máu dưới da, mang lại vẻ hồng hào cho gương mặt.

Cách thức thực hiện: Hoa cúc khô, hoa hồng tươi bứt rời từng cánh, sau đó rửa thật sạch và bỏ vào 1 bát nước nóng hoặc chậu nhỏ cùng với gừng. Xông hơi bay ra từ đó những tinh chất từ hoa cúc, hoa hồng và gừng sẽ theo đó thẩm thấu vào bên trong da. Thực hiện mỗi ngày như vậy từ 8 – 10 phút cho tới khi nước bớt nóng hẳn. Một thời gian sau bạn sẽ thấy làn da bớt nám và trắng trẻo hơn.

Lưu ý, trước khi xông hơi, hãy đảm bảo làn da được sạch hoàn toàn. Sử dụng dầu tẩy trang để hòa tan các lớp trang điểm, sau đó rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Làn da sạch sẽ giúp hơi nước thẩm thấu vào lỗ chân lông dễ dàng hơn.

