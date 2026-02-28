Nguy cơ mắc các bệnh do thời tiết giao mùa

Theo Bộ Y tế, trong những ngày này thời tiết thay đổi thất thường, từ lạnh chuyển sang nóng, từ rét chuyển sang mưa và nồm ẩm sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ, người có sức đề kháng yếu...

Thời tiết giao mùa với nhiệt độ và độ ẩm biến động thất thường - mưa phùn, sương mù, lạnh buổi sáng - tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh hô hấp cấp như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản xuất hiện và lây lan mạnh trong cộng đồng, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền.

Để không rơi vào tình trạng "chưa kịp thích nghi đã đổ bệnh", mỗi cá nhân cần thiết lập một quy trình chăm sóc sức khỏe chủ động và khoa học.

Các bệnh lây truyền qua đường hô hấp thường gặp gồm cúm mùa, Covid-19, sởi, ho gà, bạch hầu, viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp. Những bệnh này chủ yếu lây qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc tiếp xúc gần với người khác trong không gian kín, đông người.

Ảnh minh họa/Nguồn moh.gov.vn

Trong khi đó, các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… thường xuất phát từ việc ăn uống không đảm bảo vệ sinh, sử dụng nguồn nước ô nhiễm hoặc tiếp xúc với bàn tay, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh.

Để phòng, chống hiệu quả các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân. Việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là ở cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng và khu vực đông người… có ý nghĩa quan trọng trong ngăn ngừa lây nhiễm. Người dân cũng cần giữ ấm cơ thể, nhất là trẻ em và người cao tuổi, đồng thời tăng cường dinh dưỡng, luyện tập thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Đối với nhóm bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, cần ăn chín, uống sôi, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiu, không đảm bảo vệ sinh. Việc rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, bảo quản thực phẩm đúng cách góp phần hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Các hộ gia đình cần giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định.

Có nhiều loại virus và vi khuẩn khác nhau gây nhiễm trùng đường hô hấp. Ảnh minh họa/vovlive.vn

Bên cạnh đó, mỗi người cần phải thích nghi thông minh với môi trường. Một sai lầm phổ biến khi giao mùa là mặc đồ quá dày hoặc quá mỏng so với thực tế thời tiết. Giải pháp tối ưu là mặc theo lớp (layering), giúp bạn dễ dàng điều chỉnh trang phục khi nhiệt độ thay đổi đột ngột giữa sáng sớm và buổi trưa, tránh tình trạng mồ hôi thấm ngược vào cơ thể gây cảm lạnh.

Mọi người nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là rau xanh và hoa quả tươi giàu vitamin C, tăng cường tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng.

Đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ em và người cao tuổi, việc tiêm phòng vaccine cúm hàng năm được xem là biện pháp dự phòng đặc hiệu và kinh tế nhất. Vaccine giúp cơ thể nhận diện và tạo ra kháng thể chủ động, giảm thiểu tối đa các biến chứng nặng nếu chẳng may nhiễm bệnh.

Phòng bệnh khi giao mùa không phải là một cuộc chiến ngắn hạn, mà là sự tổng hòa của những thói quen nhỏ hàng ngày. Bằng cách lắng nghe cơ thể và duy trì một lối sống kỷ luật, chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng sự thay đổi của đất trời mà không bị cản trở bởi những cơn ốm đau phiền toái.