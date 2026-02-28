Nghe tiếng kêu cứu lúc rạng sáng, người dân bàng hoàng phát hiện cháy lớn

Rạng sáng 28/2, xảy ra vụ cháy nhà ở xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) khiến người đàn ông 49 tuổi tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Chiều 28/2, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn vào rạng sáng cùng ngày, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 sáng 28/2, người dân tại xóm Tân Bình nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía nhà anh P.V.D. (49 tuổi). Khi chạy đến nơi, họ phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội nơi căn nhà cấp bốn của gia đình nạn nhân. Vợ và con của anh P.V.D. may mắn kịp thời thoát ra ngoài, còn anh D. tử vong.

Ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng của gia đình anh P.V.D.

Người dân xung quanh lập tức hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước sinh hoạt để khống chế ngọn lửa, đồng thời cấp báo cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh và diễn biến phức tạp, công tác tiếp cận cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền xã Nghĩa Đồng đã huy động gần 80 người nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và phong tỏa khu vực. Sau gần 1h nỗ lực, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn đã khiến anh P.V.D. tử vong và gây thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng khi nhiều vật dụng trong gia đình bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

