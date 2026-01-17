Hà Nội

Xã hội

Bộ GD-ĐT dự kiến giới hạn thí sinh đăng ký tối đa 10 nguyện vọng đại học

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, Bộ đang lấy ý kiến để xây dựng dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026.

Theo Thanh Hùng/Vietnamnet

Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ dự kiến có 3 điều chỉnh đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay.

Thứ nhất, Bộ GD-ĐT đang xin ý kiến các trường để giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng. Từ năm 2025 trở về trước, việc đăng ký nguyện vọng không bị giới hạn nên nhiều thí sinh đăng ký tới hàng trăm nguyện vọng.

Thứ hai, Bộ GD-ĐT cũng dự kiến thay đổi cách tính điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, có thể sẽ giảm từ 1 đến 2 điểm. Năm 2025, nhiều trường cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ cho thí sinh tới 3 điểm.

untitled-8922.png
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Hải.

Thứ ba, các trường đại học vẫn được tự chủ xác định phương thức xét tuyển, nhưng dự kiến chỉ được tối đa 5 phương thức/trường, trừ phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ.

Ngoài ra, ông Hùng cho biết, với khối ngành đào tạo giáo viên, dự kiến thí sinh sẽ không được đăng ký tràn lan, chỉ được đăng ký một số nguyện vọng nhất định để đảm bảo tính tập trung trong quá trình xét tuyển.

Dự kiến quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 sẽ được công bố giữa tháng 2/2026.

“Tất cả những điều chỉnh này nhằm đảm bảo tính tối ưu, đơn giản nhất cho người học và các trường, trên cơ sở đánh giá lại công tác tuyển sinh năm 2025. Thí sinh có thể yên tâm rằng những thay đổi này hướng đến việc xét tuyển thuận lợi, công bằng nhất và vẫn đảm bảo các em có cơ hội tốt nhất với kết quả học tập của mình, không ảnh hưởng đến quyền lợi”, ông Hùng nói.

