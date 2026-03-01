Hà Nội

Xã hội

Bắt nóng nữ quái trộm cắp tài sản ở Đồng Tháp

Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, đối tượng Lê Thị Đẹt (Đồng Nai) đã lẻn vào lấy trộm hơn 20 triệu đồng, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 01/3, thông tin từ Công an xã Tân Hòa (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Đẹt (Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 21/02, Công an xã Tân Hòa tiếp nhận tin báo từ ông Lưu Văn Minh (SN 1970, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 20 triệu đồng.

1fdsgadgs.jpg
Đối tượng Lê Thị Đẹt cùng tang vật bị bắt giữ.

Ngay lập tức, lực lượng Công an đã có mặt hiện trường tiến hành xác minh vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm nói trên là Lê Thị Đẹt (SN 1981, xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai).

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Đẹt đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Đồng Tháp #Lê Thị Đẹt #đột nhập #lấy trộm tài sản

