Bí quyết giữ lớp trang điểm không bị lem trôi trong mùa xuân ẩm ướt

Sử dụng mỹ phẩm chống thấm nước và kỹ thuật khóa nền giúp bạn duy trì vẻ đẹp tự nhiên, không lem trôi trong ngày du xuân.

Mùa xuân là thời điểm của những chuyến du ngoạn, buổi chụp hình ngoài trời đầy cảm hứng. Tuy nhiên, thời tiết đặc thù của những ngày đầu năm, khi nồm ẩm, lúc lại nắng hanh, cùng với việc di chuyển liên tục thường là "kẻ thù" số một của lớp trang điểm. Làm sao để giữ được vẻ ngoài tươi tắn, lớp nền mịn màng từ sáng sớm đến tối mịt mà không bị xuống tông hay loang lổ?

Dưới đây là cẩm nang chi tiết giúp bạn làm chủ kỹ thuật trang điểm "không tì vết" cho mùa lễ hội năm nay.

Cấp ẩm vừa đủ cho da

Một sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải là bỏ qua bước chăm sóc da hoặc bôi quá nhiều lớp dưỡng trước khi trang điểm. Để lớp nền không bị "trượt" đi khi đổ mồ hôi, da bạn cần được cấp ẩm vừa đủ nhưng vẫn phải đảm bảo độ khô ráo bề mặt.

Hãy bắt đầu bằng một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, sau đó là toner cân bằng và một lớp serum hoặc gel dưỡng ẩm mỏng nhẹ. Bí kíp ở đây là "quy tắc 3 phút": Sau khi bôi dưỡng, hãy đợi ít nhất 3 phút để sản phẩm thẩm thấu hoàn toàn vào da trước khi bắt đầu các bước làm đẹp. Nếu da vẫn còn cảm giác nhờn dính, hãy dùng khăn giấy thấm nhẹ.

Ảnh minh họa/thitruongtaichinhtiente.vn

Đặc biệt, đừng bao giờ quên kem lót (primer). Đối với những chuyến du xuân cần giữ lớp nền lâu trôi, kem lót đóng vai trò như một lớp "keo" trung gian, lấp đầy lỗ chân lông và ngăn cách dầu thừa từ da tiết ra làm xỉn màu kem nền. Nếu bạn thuộc da dầu, hãy chọn kem lót kiềm dầu (mattifying); nếu da khô, hãy chọn loại có độ bóng nhẹ (dewy) để tạo hiệu ứng da căng khỏe.

Kỹ thuật "nền đa lớp" và sức mạnh của sự mỏng nhẹ

Đừng cố gắng che phủ mọi khuyết điểm bằng một lớp kem nền dày cộm. Một lớp nền dày không chỉ gây bí bách mà còn cực kỳ dễ bị nứt rãnh (cakey) khi bạn cười nói hoặc cử động cơ mặt.

Lựa chọn sản phẩm: Hãy ưu tiên các dòng kem nền "long-wear" (lâu trôi) hoặc "transfer-proof" (không lem). Các sản phẩm này thường có công thức đặc biệt để bám chặt vào da và chịu được tác động của nhiệt độ.

Thao tác dặm (Stippling): Thay vì dùng tay xoa hoặc miết cọ, hãy sử dụng một bông mút trang điểm đã được làm ẩm. Dặm nhẹ nhàng và đều tay theo chuyển động tròn. Việc dặm giúp kem nền len lỏi vào từng tế bào da, tạo độ bám cực cao mà vẫn giữ được sự mỏng nhẹ tự nhiên.

Tán màu mắt thật khéo, một yêu cầu khắt khe của trang điểm mắt. Ảnh minh họa/nguồn baohaiphong.vn

Che khuyết điểm thông minh: Chỉ dùng kem che khuyết điểm vào những vùng thực sự cần thiết như quầng thâm mắt hay nốt mụn. Việc hạn chế lượng sản phẩm trên mặt chính là cách tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ lem trôi.

"Khóa" lớp nền bằng phấn phủ và xịt định hình: Nhiều người e ngại phấn phủ sẽ làm gương mặt mất đi độ bóng tự nhiên, nhưng trong những chuyến đi chơi xa, phấn phủ chính là "vệ sĩ" bảo vệ lớp makeup của bạn.

Hãy sử dụng phấn phủ dạng bột (loose powder) với các hạt phấn siêu nhỏ. Dùng cọ lớn phủ một lớp thật mỏng lên toàn bộ khuôn mặt, tập trung kỹ hơn vào vùng chữ T (trán, mũi, cằm) – nơi tiết nhiều dầu nhất. Nếu bạn lo lắng về việc đeo khẩu trang làm trôi nền, hãy thử kỹ thuật "Baking": phủ một lớp phấn dày ở vùng dưới mắt và hai bên cánh mũi, để nguyên trong 2 phút rồi phủi sạch. Cách này giúp lớp nền bám chắc đến mức "bất biến".

Sau cùng, đừng quên bước xịt khóa nền (setting spray): Đây là bước then chốt giúp hòa quyện các lớp phấn vào nhau, loại bỏ vẻ "bự phấn" và tạo ra một màng mỏng chống thấm nước trên bề mặt da. Một vài tia xịt theo hình chữ X và T sẽ giúp bạn tự tin dạo phố cả ngày dài.

Điểm nhấn mắt môi: Ưu tiên dòng "chống nước"

Đôi mắt bị lem đen nhẻm hay màu son loang lổ là cơn ác mộng khi đi du xuân. Để tránh tình trạng này, hãy tuân thủ các nguyên tắc sau:

Mắt: Luôn dùng kem lót cho mắt để phấn mắt lên màu chuẩn và không bị đọng vào rãnh mí. Đặc biệt, bút kẻ mắt (eyeliner) và chuốt mi (mascara) nhất định phải là loại Waterproof (chống thấm nước). Để tăng độ bền cho đường kẻ mắt, bạn có thể dùng cọ nhỏ dặm một ít phấn mắt cùng màu lên trên đường liner vừa kẻ.

Chân mày: Sử dụng các loại chì kẻ mày dạng sáp hoặc gel có khả năng chống trôi. Một chút mascara chân mày không màu cũng sẽ giúp các sợi lông mày vào nếp suốt cả ngày.

Môi: Son kem lì (liquid lipstick) hoặc son tint là lựa chọn tối ưu nhất. Nếu bạn thích vẻ căng mọng của son bóng, hãy đánh một lớp son màu làm nền, thấm bớt bằng khăn giấy, sau đó mới phủ một lớp gloss mỏng ở lòng môi.

Bí quyết duy trì vẻ đẹp suốt 24h

Dù trang điểm kỹ đến đâu, việc va chạm vật lý hay mồ hôi cũng có thể gây ra những sai sót nhỏ. Thay vì dặm thêm phấn trực tiếp lên lớp dầu thừa (điều này chỉ làm mặt bạn trông bết dính hơn), hãy luôn mang theo giấy thấm dầu.

Khi thấy da bắt đầu bóng, hãy dùng giấy thấm dầu nhẹ nhàng lấy đi bã nhờn, sau đó mới dùng phấn nén dặm nhẹ lại ở những vùng bị trôi. Một chiếc tăm bông nhỏ cũng rất hữu ích để "dọn dẹp" những vết lem Mascara hay vết son bị lem ra viền môi sau khi ăn uống.

Cuối cùng, một nụ cười rạng rỡ và sự tự tin mới chính là lớp "trang điểm" đẹp nhất. Hy vọng với những bí quyết trên, bạn sẽ có một diện mạo hoàn hảo để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong chuyến du xuân của mình!