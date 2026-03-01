Hà Nội

Xã hội

Ngày 1/3, miền Bắc nắng mạnh trước khi đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết 1/3/2026, trước khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nắng mạnh, có nơi đến 33 độ. Trung và Nam Bộ có nắng vào ban ngày

Theo Bảo Anh/vietnamnet.vn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị khối không khí lạnh nén xuống, khiến thời tiết có nắng nhiều và nền nhiệt khá cao.

Cụ thể, ngày 1/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-31 độ; riêng khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ (Hòa Bình cũ) hay Điện Biên, mức nhiệt có thể tăng đến 33 độ, trời nóng như mùa hè; đêm và sáng sớm trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ.

thoi-tiet-1.jpg
Thời tiết Hà Nội có thể nắng đến 31 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng cuối ngày có thể xuất hiện mưa giông ở một vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội sáng 1/3, có sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng cao nhất 31 độ. Đáng lưu ý, chiều tối cùng ngày, Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, từ đêm 2-3/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; gió chuyển hướng đông bắc cấp 2; từ đêm 3/3, trời chuyển rét. Trạng thái mưa, rét có khả năng kéo dài đến ngày 6/3; sau đó, mưa giảm dần và nhiệt độ tăng lên.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung đến Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông vào chiều tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 1/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-1-3-2026-mien-bac-nang-nhu-mua-he-truoc-khi-don-khong-khi-lanh-2491501.html?gidzl=g_Ec8Zs4btsixwuXEfYLUApagoiZafjtjkIZB2V2ddBWuVGk893FT-VZeobqbfXwixMeTpIXHGXhEuEMS0
#thời tiết #dự báo thời tiết #thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #thời tiết hôm nay #không khí lạnh

