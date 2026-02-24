Nguy hiểm từ nấm mốc bánh chưng ngày Tết

Sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tình trạng bánh chưng bị mốc lớp vỏ lá hoặc một góc bánh là câu chuyện "đến hẹn lại lên" của nhiều gia đình. Với tâm lý tiếc của và quan niệm nhiệt độ cao khi rán sẽ tiêu diệt mọi vi khuẩn, nhiều người chỉ cần gọt bỏ phần mốc, rửa sạch rồi cho vào chảo dầu chiên giòn. Nhưng đây là những cách làm sai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, khi bánh chưng đã xuất hiện nấm mốc, dù có cắt bỏ phần bị hỏng thì các sợi nấm vẫn có thể lan sâu vào bên trong. Việc tiếp tục sử dụng có thể khiến người ăn đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bánh chưng bị mốc lá, mốc một góc – Ảnh minh họa/Nguồn Bách hóa Xanh

Nếu ăn phải bánh chưng bị mốc có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, thậm chí độc tố aflatoxin có trong các thực phẩm bị mốc gây độc cho gan và làm tăng nguy cơ ung thư rất cao. Vì vậy, khi bánh chưng đã bị mốc nên bỏ đi chứ không nên cắt phần mốc rồi tận dụng phần còn lại.

Sai lầm phổ biến nhất của người nội trợ là tin rằng sau khi cắt bỏ phần nấm mốc, rán bánh ở nhiệt độ cao sẽ làm cho thực phẩm trở nên an toàn. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng, nấm mốc trong thực phẩm khi hỏng thường sản sinh ra các loại độc tố, nguy hiểm nhất là Aflatoxin. Độc tố này có đặc tính chịu nhiệt cực tốt, không bị phân hủy hoàn toàn ở nhiệt độ nấu nướng thông thường như luộc hay rán. Ngay cả khi nấm mốc đã chết do nhiệt, độc tố chúng để lại vẫn tồn tại và tích tụ trong cơ thể, trở thành tác nhân hàng đầu gây ung thư gan và phá hủy các tế bào nội tạng về lâu dài.

Ngoài rủi ro ung thư mãn tính, việc ăn bánh chưng mốc được tái chế bằng cách rán có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc cấp tính như đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Với những người có hệ miễn dịch yếu, người già hoặc trẻ em, độc tố này có thể gây suy nhược cơ thể nghiêm trọng, tạo gánh nặng lớn cho gan và thận trong quá trình đào thải.

Để bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng cần có cái nhìn khắt khe hơn, nếu bánh chỉ mốc nhẹ ngoài lá và phần gạo vẫn trắng thơm thì có thể bóc vỏ luộc lại ăn ngay, nhưng một khi mốc đã lấn vào góc bánh hoặc bánh có dấu hiệu bị nhớt, thiu thì cách tốt nhất là vứt bỏ hoàn toàn.

Bánh chưng rán. Ảnh minh họa/Nguồn internet

Để tránh lãng phí mà vẫn đảm bảo an toàn, bí quyết nằm ở khâu bảo quản ngay từ đầu. Thay vì để bánh ở nhiệt độ phòng quá lâu, hãy ưu tiên hút chân không hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng từ 7 đến 10 ngày. Nếu muốn để lâu hơn, cấp đông là giải pháp tối ưu.

Chiếc bánh chưng là linh hồn của ngày Tết, nhưng đừng vì tiếc rẻ một món ăn đã hỏng mà đánh đổi bằng sức khỏe của chính mình và người thân. Độc tố từ nấm mốc là kẻ thù thầm lặng không thể tiêu diệt bằng một chảo dầu nóng, vì vậy hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc "khi nghi ngờ, hãy bỏ đi".