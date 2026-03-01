5 tuyến cao tốc Bắc – Nam bắt đầu thu phí từ 22h ngày 2/3

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước sẽ thu phí từ 22h ngày 2/3/2026, với 2 mức giá áp dụng cho 5 nhóm xe.

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, 5 dự án cao tốc Bắc – Nam đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước sẽ bắt đầu tổ chức thu phí từ 22h ngày 2/3/2026.

Các tuyến cao tốc thực hiện thu phí gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 – Nghi Sơn; Nghi Sơn – Diễn Châu; Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.

Để bảo đảm công tác thu phí trong giai đoạn đầu được triển khai thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông, hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Cục yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ cùng các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, gồm Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Liên danh ETC-VETC-VDTC-EPAY bố trí đầy đủ nhân sự trực tiếp hướng dẫn tại hiện trường, sẵn sàng hỗ trợ xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh tại tất cả các trạm thu phí trên 5 tuyến cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thành lập Tổ điều hành thu phí đường bộ cao tốc đầu tư công nhằm điều phối, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian đầu triển khai, bảo đảm việc thu phí diễn ra đúng kế hoạch và hiệu quả.

Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu xây dựng phương án trực 24/7 để kịp thời hướng dẫn phương tiện, xử lý sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống phát sinh tại khu vực đầu ra trạm thu phí, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc; tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết, phân luồng giao thông tại các nút ra, vào cao tốc, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các đoạn tuyến nêu trên, làm cơ sở để triển khai thu phí từ ngày 2/3/2026. Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp phí, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo đúng quy định pháp luật.

Theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, các tuyến cao tốc sẽ áp dụng 2 mức thu phí đối với 5 nhóm phương tiện. Cụ thể, mức 1 có đơn giá lần lượt là 1.300 đồng/km, 1.950 đồng/km, 2.600 đồng/km, 3.250 đồng/km và 5.200 đồng/km. Mức 2 có đơn giá tương ứng là 900 đồng/km, 1.350 đồng/km, 1.800 đồng/km, 2.250 đồng/km và 3.600 đồng/km.

Trong đó, các tuyến Mai Sơn – Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 – Nghi Sơn; Nghi Sơn – Diễn Châu; Vĩnh Hảo – Phan Thiết có quy mô 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục sẽ áp dụng mức phí 900 đồng/km.

Cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 có chiều dài tính phí hơn 61 km, mức phí cao nhất đối với xe nhóm 1 là 54.909 đồng và xe nhóm 5 là 219.636 đồng. Tuyến Quốc lộ 45 – Nghi Sơn dài hơn 45 km, mức phí cao nhất lần lượt là 40.516 đồng và 162.065 đồng. Tuyến Nghi Sơn – Diễn Châu dài hơn 50 km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 45.405 đồng và xe nhóm 5 là 181.620 đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết có chiều dài tính phí hơn 100 km, mức phí cao nhất đối với xe nhóm 1 là 90.555 đồng và xe nhóm 5 là 362.225 đồng.

Riêng cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây có quy mô 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục nên áp dụng mức phí 1.300 đồng/km. Với chiều dài tính phí 99 km, mức phí cao nhất đối với xe nhóm 1 là 128.700 đồng và xe nhóm 5 là 518.800 đồng.

Căn cứ quãng đường phương tiện lưu thông thực tế trên cao tốc, hệ thống thu phí sẽ tự động trừ số tiền tương ứng vào tài khoản của chủ phương tiện.