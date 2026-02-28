Hà Nội

Tín ngưỡng kỳ lạ của tộc người nhỏ nhất Pakistan

Kho tri thức

Tín ngưỡng kỳ lạ của tộc người nhỏ nhất Pakistan

Cư trú trong những thung lũng hẻo lánh vùng núi Hindu Kush, người Kalasha vẫn gìn giữ tín ngưỡng cổ xưa và bản sắc văn hóa độc đáo giữa lòng Pakistan Hồi giáo.

T.B (tổng hợp)
Cộng đồng thiểu số nhỏ bé giữa Hindu Kush. Người Kalasha sinh sống chủ yếu tại ba thung lũng Bumburet, Rumbur và Birir ở vùng núi Hindu Kush. Dân số chỉ vài nghìn người khiến họ trở thành một trong những cộng đồng thiểu số nhỏ và đặc biệt nhất Pakistan. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng đa thần hiếm hoi ở Pakistan. Khác với đa số dân cư theo Hồi giáo, người Kalasha duy trì tôn giáo đa thần cổ xưa với hệ thống thần linh gắn liền thiên nhiên, núi rừng và tổ tiên. Nghi lễ hiến tế và lễ hội theo mùa vẫn được tổ chức đều đặn. Ảnh: Pinterest.
Trang phục và mũ đội đầu đặc trưng. Phụ nữ Kalasha nổi bật với váy đen dài thêu hoa văn rực rỡ và chiếc mũ đội đầu đính cườm, vỏ sò cùng đồng xu kim loại. Trang phục không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn thể hiện địa vị và truyền thống gia đình. Ảnh: Pinterest.
Quan niệm đặc biệt về sự thuần khiết. Văn hóa Kalasha phân chia rõ ràng giữa “thuần khiết” và “không thuần khiết” trong không gian sống và nghi lễ. Ví dụ, phụ nữ khi sinh nở sẽ ở trong nhà riêng gọi là bashali cho đến khi hoàn tất nghi thức thanh tẩy. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ riêng biệt. Người Kalasha nói tiếng Kalasha-mun, một ngôn ngữ thuộc nhóm Dardic trong hệ Ấn-Iran. Dù chịu ảnh hưởng của các ngôn ngữ lân cận, họ vẫn nỗ lực bảo tồn tiếng mẹ đẻ như phần cốt lõi của bản sắc dân tộc. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt thách thức hiện đại hóa. Trước áp lực đồng hóa văn hóa, cải đạo và du lịch đại chúng, cộng đồng Kalasha đang nỗ lực bảo tồn di sản truyền thống thông qua giáo dục và hợp tác với chính quyền Pakistan. Sự tồn tại của họ là minh chứng sống động cho tính đa dạng văn hóa của khu vực Hindu Kush. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
