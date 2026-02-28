Tín ngưỡng kỳ lạ của tộc người nhỏ nhất Pakistan

Cư trú trong những thung lũng hẻo lánh vùng núi Hindu Kush, người Kalasha vẫn gìn giữ tín ngưỡng cổ xưa và bản sắc văn hóa độc đáo giữa lòng Pakistan Hồi giáo.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị thiêu rụi, trơ khung do cứu hỏa không thành.
Các nhà khoa học phát hiện ngựa có thể tạo ra 2 âm thanh khác nhau cùng lúc, gồm một âm cao và một âm thấp, biến mỗi tiếng hí thành thông điệp 2 tầng nghĩa.
Samsung trang bị màn hình Privacy Display cho Galaxy S26 Ultra, kiểm soát từng pixel để ngăn nhìn trộm, vượt trội hơn cả miếng dán chống nhìn trộm.
Barcelona (Tây Ban Nha) mang bản sắc có 1-0-2 nhờ 7 kiệt tác kiến trúc độc đáo của Antoni Gaudí. Các công trình này đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Iran chính thức khiếu nại lên UNESCO về việc một di sản cổ kính bậc nhất về nền văn minh Ba Tư đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Saka Trương Tuyền - bạn gái ca sĩ Hồ Việt Trung quyến rũ hơn khi mang bầu, có gu thời trang tinh tế để che vòng hai.
Sau trải nghiệm không ít mẫu xe nổi tiếng của các thương hiệu, nữ đại gia Hà Nội đã mang về chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS 992.2, gần như đầu tiên về Việt Nam.
Những ngày này, người dân tại làng đào Nhật Tân (Hà Nội) tất bật thu gom đào về vườn và bắt đầu hành trình chăm sóc để chuẩn bị cho Tết năm sau.
Phong linh nở rộ, hoa gạo đỏ thắm cùng lúc khoe sắc khiến tuyến đường tại khu đô thị phía Tây Hà Nội trở thành điểm chụp ảnh, dạo chơi thu hút đông người.
Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và bảo vệ rừng Đắk Lắk đã phối hợp với một số đơn vị thả 9 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về rừng Tây Nguyên.
Nhiều khán giả nhận xét Vũ Thúy Quỳnh có thay đổi rõ rệt về thần thái, sắc vóc kể từ khi công khai chuyện tình cảm với Đức Phạm.
Mới đây, nhiều đại lý chính hãng của Volvo đã chính thức thông báo nhận đặt cọc mẫu SUV hạng sang Volvo XC90 2026 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.
Cơ ngơi mới của nghệ sĩ Hoàng Mập rộng 10.000m2 tựa như khu nghỉ dưỡng giữa núi đồi xanh mát tại vùng cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng).
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 5/3, Kim Ngưu tài lộc tốt lên nhiều, có cơ hội gặp quý nhân. Sư Tử đừng do dự, cẩn thận bỏ lỡ cơ hội lại hối hận.
Hội thi bánh chưng, giầy Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 khai mạc sáng 4/3 tại sân đá chùa Côn Sơn, thu hút đông đảo người dân, du khách.
Giữa lòng Brussels - thành phố được mệnh danh là “thủ đô của châu Âu”, quảng trường Grand-Place cổ kính lưu giữ vẻ đẹp lộng lẫy suốt nhiều thế kỷ.
Giữa thời đại make-up cầu kỳ và công nghệ chỉnh sửa hình ảnh lên ngôi, vẫn có những mỹ nhân Việt khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp tự nhiên khi để mặt mộc.
Nhờ "hóa thạch hóa học", nhóm chuyên gia tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tìm ra động vật đầu tiên trên Trái đất có thể là tổ tiên của bọt biển ngày nay.
Sau khi sứ mệnh Artemis II tiếp tục bị trì hoãn, NASA thông báo về cuộc cải tổ lớn đối với sứ mệnh đưa phi hành gia đáp xuống Mặt trăng.
Một số phụ nữ đã có những đóng góp to lớn trong các lĩnh vực khoa học, vật lý, hóa học... và được trao giải Nobel danh giá như Marie Curie, Gertrude B. Elion...
Trong không khí rộn ràng, khí thế của 4.607 thanh niên nô nức lên đường nhập ngũ, lãnh đạo tỉnh đã thắp lên ngọn lửa truyền thống và nổi trống mở hội giao quân.