Cứu bệnh nhân ho ra máu nặng nhờ kỹ thuật can thiệp mạch hiện đại

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã xử trí thành công một trường hợp ho máu tái diễn kéo dài bằng kỹ thuật can thiệp mạch hiện đại, giúp người bệnh tránh được cuộc đại phẫu cắt phổi đầy rủi ro.

Ho ra máu dai dẳng do giãn động mạch phế quản

Bệnh nhân N.V.T (67 tuổi) có tiền sử lao phổi cũ, ho máu nhiều đợt trong thời gian dài. Gần đây, tình trạng ho ra máu tái phát với số lượng nhiều hơn, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngày 25/2/2026, bệnh nhân nhập viện 19-8 trong tình trạng ho máu dai dẳng, mệt mỏi. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện giãn động mạch phế quản bên phải – nguyên nhân trực tiếp gây chảy máu.

Can thiệp mạch thay vì cắt phổi

Sau hội chẩn chuyên môn, ngày 27/2, ê-kíp quyết định thực hiện can thiệp nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn DSA – phương pháp can thiệp mạch ít xâm lấn, hiệu quả cao.

So với phẫu thuật cắt phổi truyền thống, phương pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội: Không cần mở ngực; Cầm máu nhanh và chính xác; Giảm nguy cơ biến chứng; Bảo tồn tối đa nhu mô phổi; Thời gian hồi phục nhanh.

Ca can thiệp được thực hiện bởi ThS.BSCKII Lê Hồng Kỳ, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân cùng ê-kíp can thiệp mạch giàu kinh nghiệm.

Kết quả, thủ thuật thành công, kiểm soát hoàn toàn nguồn chảy máu.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, không còn ho ra máu và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch hiện đại

Theo ThS.BSCKII Lê Hồng Kỳ, hiện nay, Bệnh viện 19-8 đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật can thiệp mạch trong điều trị:

Ho máu do giãn động mạch phế quản.

Cầm máu mạch tạng cấp cứu trong chấn thương bụng kín vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận…

Điều trị nút mạch can thiệp khối u gan (TACE).

Xuất huyết tiêu hóa không cầm máu được dưới hướng dẫn nội soi.

U xơ tử cung và u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Can thiệp cầm máu cấp cứu trong các trường hợp ung thư cổ tử cung tái phát có chảy máu, vỡ khối u gan, u vùng đầu mặt cổ có chảy máu…

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Bệnh viện 19-8 không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, mang lại phương pháp điều trị an toàn – hiệu quả – ít xâm lấn cho người bệnh.

“Khi có dấu hiệu ho ra máu, dù ít hay nhiều, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời” ThS.BSCKII Lê Hồng Kỳ, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân, Bệnh viện 19-8 khuyến cáo.

