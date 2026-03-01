Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kiến thức cần biết

Cứu bệnh nhân ho ra máu nặng nhờ kỹ thuật can thiệp mạch hiện đại

Bệnh viện 19-8 thành công xử lý ho ra máu do giãn động mạch phế quản bằng phương pháp ít xâm lấn, giúp bệnh nhân tránh phẫu thuật lớn.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã xử trí thành công một trường hợp ho máu tái diễn kéo dài bằng kỹ thuật can thiệp mạch hiện đại, giúp người bệnh tránh được cuộc đại phẫu cắt phổi đầy rủi ro.

Ho ra máu dai dẳng do giãn động mạch phế quản

Bệnh nhân N.V.T (67 tuổi) có tiền sử lao phổi cũ, ho máu nhiều đợt trong thời gian dài. Gần đây, tình trạng ho ra máu tái phát với số lượng nhiều hơn, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngày 25/2/2026, bệnh nhân nhập viện 19-8 trong tình trạng ho máu dai dẳng, mệt mỏi. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện giãn động mạch phế quản bên phải – nguyên nhân trực tiếp gây chảy máu.

ho-rta-mau-2.jpg
Giãn động mạch phế quản bên phải gây ho ra máu - Ảnh BVCC

Can thiệp mạch thay vì cắt phổi

Sau hội chẩn chuyên môn, ngày 27/2, ê-kíp quyết định thực hiện can thiệp nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn DSA – phương pháp can thiệp mạch ít xâm lấn, hiệu quả cao.

So với phẫu thuật cắt phổi truyền thống, phương pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội: Không cần mở ngực; Cầm máu nhanh và chính xác; Giảm nguy cơ biến chứng; Bảo tồn tối đa nhu mô phổi; Thời gian hồi phục nhanh.

ho-ra-mau-3.jpg
Hình ảnh giãn phế quản động mạch phải trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ca can thiệp được thực hiện bởi ThS.BSCKII Lê Hồng Kỳ, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân cùng ê-kíp can thiệp mạch giàu kinh nghiệm.

Kết quả, thủ thuật thành công, kiểm soát hoàn toàn nguồn chảy máu.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, không còn ho ra máu và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

ho-ra-mau.jpg
Can thiệp mạch cầm máu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch hiện đại

Theo ThS.BSCKII Lê Hồng Kỳ, hiện nay, Bệnh viện 19-8 đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật can thiệp mạch trong điều trị:

Ho máu do giãn động mạch phế quản.

Cầm máu mạch tạng cấp cứu trong chấn thương bụng kín vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận…

Điều trị nút mạch can thiệp khối u gan (TACE).

Xuất huyết tiêu hóa không cầm máu được dưới hướng dẫn nội soi.

U xơ tử cung và u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Can thiệp cầm máu cấp cứu trong các trường hợp ung thư cổ tử cung tái phát có chảy máu, vỡ khối u gan, u vùng đầu mặt cổ có chảy máu…

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Bệnh viện 19-8 không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, mang lại phương pháp điều trị an toàn – hiệu quả – ít xâm lấn cho người bệnh.

ho-ra-mau-1.jpg
Kỹ thuật can thiệp mạch điều trị nhiều bệnh lý - Ảnh BVCC

“Khi có dấu hiệu ho ra máu, dù ít hay nhiều, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời” ThS.BSCKII Lê Hồng Kỳ, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân, Bệnh viện 19-8 khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: "Hình ảnh giun tóc trong ruột bệnh nhân". Nguồn video: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

#Điều trị giãn động mạch phế quản bằng can thiệp mạch #Phương pháp ít xâm lấn thay thế phẫu thuật cắt phổi #Kỹ thuật can thiệp mạch trong điều trị chảy máu phổi #Chẩn đoán hình ảnh giãn phế quản và các bệnh lý liên quan #Khuyến cáo xử trí kịp thời các dấu hiệu chảy máu phổi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người đàn ông ho ra máu nặng do giãn phế quản được cứu sống ngoạn mục

Cứu sống ngoạn mục người đàn ông 70 tuổi ở Đà Nẵng bị giãn phế quản nặng, ho ra máu, hôn mê, suy hô hấp.

Ngày 11/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin, một người đàn ông 70 tuổi ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng đã được đơn vị cứu sống sau khi rơi vào hôn mê sâu vì ho ra máu nặng nguyên nhân từ phổi, nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Bệnh nhân là ông Bùi Văn Ch. (70 tuổi, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) được người nhà đưa đến bệnh viện vào đêm 26/10 trong tình trạng hôn mê, khó thở, ho ra máu nhiều, gây suy hô hấp nặng. Kết quả đo cho thấy nồng độ oxy trong máu động mạch (SpO₂) chỉ còn 65%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.