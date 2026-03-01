Công an điều tra vụ nổ tại bệnh viện Trà Vinh

Vụ nổ gây thiệt hại một số tài sản của bệnh viện, các bệnh nhân đã được di dời sang các phòng bệnh khác để tiếp tục điều trị.

Công an phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ nổ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long). Báo cáo của Bệnh viện cho thấy vụ việc xảy ra khoảng 7h24 ngày 27/2, tại phòng bệnh thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình, tầng 6, khu E của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Sau khi nhận được điện thoại của bảo vệ báo tin, Trưởng Phòng Hành chính quản trị cùng 2 nhân viên đã đến hiện trường kiểm tra, ghi nhận có vỏ ống nước bị cháy sém cùng các linh kiện điện tử, 2 lọ đựng cồn, dây đồng, cháy màn cửa sổ, cháy sém tủ đầu giường gối, mền và chiếu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân (người cầm vật nổ) bị bỏng nhẹ.

Ngay khi vụ nổ xảy ra, nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy hoàn toàn, không để lửa cháy lan sang các khu vực lân cận.

Để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh, khoa đã di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra vụ nổ sang các phòng bệnh khác để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh viện đã báo công an phường Nguyệt Hóa đến hiện trường để lập biên bản, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an đang tiếp tục điều tra, chưa xác định được đối tượng và nguyên nhân cụ thể.