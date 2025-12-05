Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã

Hoàng Văn Trường bị Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng truy nã về tội trộm cắp tài sản, nhưng y đã bỏ trốn.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an phường Võ Cường (Bắc Ninh) đã bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Văn Trường (sinh ngày 20/02/1994, hộ khẩu thường trú tại thôn Phiêng Luông, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên).

Quyết định truy nã Hoàng Văn Trường.

Trước đó, ngày 10/12/2019, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng, ra quyết định truy nã Hoàng Văn Trường về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, thường xuyên lang thang thay đổi tên tuổi, địa chỉ, nơi ở... để nhằm trốn tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Đến khoảng 11h ngày 4/12/2025, trong quá trình thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, tại khu vực gầm cầu vượt Bồ Sơn, Công an phường Võ Cường phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng này là Hoàng Văn Trường đang bị truy nã.

Công an phường Võ Cường đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng, thực hiện các thủ tục tố tụng và bàn giao cho Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng, theo đúng quy định của pháp luật.