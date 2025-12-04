Công an Bắc Ninh truy nã đối tượng giả mạo trong công tác

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Quân (sinh năm 1986, tại tỉnh Thanh Hóa; nơi thường trú tại phường Định Công, thành phố Hà Nội) về tội “Giả mạo trong công tác”.

Ảnh đối tượng Nguyễn Đăng Quân. (Ảnh: CA Bắc Ninh).

Theo cơ quan Công an, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 và “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh và một số địa phương khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quân. Ngày 1/12/2025, Công an Bắc Ninh ra quyết định truy nã Quân.

Công an Bắc Ninh thông báo, nếu ai phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Quân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh theo số điện thoại 0692609545. Hoặc báo cho Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, hay báo cho điều tra viên Dương Văn An, số điện thoại 0983.222.288 để giải quyết theo quy định của pháp luật.