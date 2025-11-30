Hà Nội

Xã hội

Truy nã đối tượng đuổi đánh người gây chấn thương sọ não ở Hà Nội

Tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (cũ), TP Hà Nội, nhóm của Thế Anh đã đuổi đánh anh T gây chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương là 58%.

Gia Đạt

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Vũ Thế Anh (SN 2004; thường trú trước đây tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá) về tội Cố ý gây thương tích.

download.jpg
Quyết định truy nã đối tượng Vũ Thế Anh.

Theo điều tra, sáng ngày 1/02/2023, tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (cũ), nhóm của Thế Anh đã đuổi đánh anh T gây chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương là 58%. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thế Anh về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Thế Anh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0936.002668), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Tin mới