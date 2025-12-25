Lần đầu tiên sau 30 năm tuyết phủ trắng sa mạc Arab Saudi

Lần đầu tiên sau 30 năm, tuyết đã phủ trắng xóa tại các sa mạc ở Arab Saudi. Cảnh tượng này khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, thích thú.
Với việc chiếc xe F-Pace ngừng sản xuất, hãng xe Jaguar đang chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi các mẫu xe của mình sang xe điện hoàn toàn.
Nếu bạn thuộc danh sách con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những món quà bất ngờ mà số phận sắp bù đắp cho bạn sau Tết Dương lịch.
Bộ phận nhạc cụ gọi là chuông đá có niên đại 2.200 năm đã được tìm thấy ở Trung Quốc. Đây vốn là một nhạc cụ gõ ở Trung Quốc cổ đại.
Với việc chiếc xe F-Pace ngừng sản xuất, hãng xe Jaguar đang chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi các mẫu xe của mình sang xe điện hoàn toàn.
Camera AI giao thông Trung Quốc từng gây xôn xao khi “bêu tên” nhầm nữ tỷ phú, nhưng phía sau sự cố là một hệ thống giám sát công nghệ hàng đầu thế giới.
Sam được khán giả khen trông như nữ sinh. Ngọc Hân cùng con tận hưởng mùa Noel ở Hội An.
Nhà tiên tri Nostradamus đã đưa ra một số dự đoán về tình hình thế giới năm 2026 bao gồm dịch bệnh ở Tuscany hay cái chết một nhân vật quan trọng...
Dàn robot hình người biểu diễn tại concert Vương Lực Hoành ở Thành Đô đã khiến khán giả choáng ngợp và nhận lời khen hiếm hoi từ Elon Musk.
Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica là mẫu xe đặc biệt được tung ra để kỷ niệm chức vô địch của tay đua Marc Marquez mùa giải MotoGP năm nay.
Trong suốt gần 19 năm qua, mẫu MPV Mitsubishi Delica D:5 chỉ được bổ sung phiên bản nâng cấp thay vì thế hệ mới nhưng vẫn luôn bán chạy đến "cháy hàng"..
Diện chiếc áo trể vai trắng nhẹ nhàng, cô nàng Vũ Ánh Nguyệt 'đốn tim' người đối diện bởi vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào.
Giữa cái lạnh âm độ và tuyết trắng bao phủ, hot girl Trần Linh Hương xuất hiện với outfit ôm sát khoe đường cong chữ S nghẹt thở.
Uốn lượn dưới chân đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế xanh như ngọc bích, nổi bật giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tạo nên cảnh quan hùng vĩ, độc đáo bậc nhất Hà Giang.
Mới đây, 'hot girl xứ Ngh' Võ Phương Linh đã tung ra bộ ảnh đón Giáng sinh với phong cách táo bạo, khoe trọn đường cong nuột nà bên cây thông Noel.
Với sự xuất hiện của mẫu xe tay ga Vespa Sprint 150 Blu Officina 8 2025 mới đến từ thương hiệu Ý, khách hàng giờ đây có thêm sự lựa chọn màu sắc tuyệt hảo.
Vũ Văn Thanh và bạn gái hot girl khiến dân mạng 'tan chảy' với bộ ảnh Giáng sinh ngọt ngào cùng lời khẳng định tình cảm đầy ngôn tình.
Nữ diễn viên Phanh Lee đang có kỳ nghỉ Giáng sinh đáng nhớ tại Thượng Hải cùng gia đình nhỏ.
Vạn Lý Trường Thành uốn lượn giữa núi non trùng điệp, hiện lên hùng vĩ và cổ kính, là điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử, thu hút du khách khắp thế giới.
Đồng bằng sông Okavango (Botswana) là kỳ quan thiên nhiên độc nhất, nơi dòng sông lớn “biến mất” giữa sa mạc châu Phi.
Cú lợn lưng xám (Tyto alba) là loài chim săn mồi ban đêm quen thuộc, nổi bật với khuôn mặt hình tim và tiếng kêu rợn người.
Nhiều nút giao tại Hà Nội đang được xén vỉa hè, di dời cây xanh để mở rộng lòng đường nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông.