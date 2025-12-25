Hà Nội

Lần đầu tiên sau 30 năm tuyết phủ trắng sa mạc Arab Saudi

Giải mã

Lần đầu tiên sau 30 năm tuyết phủ trắng sa mạc Arab Saudi

Lần đầu tiên sau 30 năm, tuyết đã phủ trắng xóa tại các sa mạc ở Arab Saudi. Cảnh tượng này khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, thích thú.

Tâm Anh (TH)
Người dân ở Arab Saudi đã chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi bất thường ở các sa mạc khô cằn. Đây là lần đầu tiên tuyết rơi trắng xóa ở các sa mạc tại Arab Saudi trong 30 năm qua. Ảnh: Gulf Today.
Những hình ảnh chụp tuyết rơi ở các sa mạc của Arab Saudi đã được nhiều người chia sẻ trên các mạng xã hội vào ngày 23/12. Ảnh: X.
Theo các chuyên gia, khối không khí lạnh mang theo mưa và gió khiến tuyết bắt đầu rơi ở một số khu vực phía bắc Arab Saudi từ tuần trước. Ảnh: News.
Đến thời điểm hiện tại, các vùng sa mạc gần Tabuk như Jabal Al Lawz và cao nguyên Trojena ở độ cao khoảng 2.600m đã có tuyết rơi trắng xóa. Mức nhiệt hiện giảm xuống khoảng -4 độ C. Ảnh: SPA.
Giới chuyên gia khí tượng cho biết đợt tuyết rơi bất thường lần này ở Arab Saudi có liên quan đến một vùng áp thấp sâu quét qua nhiều khu vực ở Trung Đông. Điều này dẫn tới mưa lớn, gió lạnh và tuyết rơi bất thường. Ảnh: Photo/Supplied.
Tuyết cũng phủ trắng một số khu vực ở dãy núi Trojena, biến nơi đây thành một sân chơi mùa đông. Nhiều người dân và du khách đã quay video, chụp ảnh cảnh tượng thú vị này hay chơi trượt tuyết... Ảnh: arabnews.com.
Lần đầu tiên sau 30 năm, tuyết đã phủ trắng xóa tại các sa mạc ở Arab Saudi cho thấy biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng tới nhiều khu vực trên thế giới. Ảnh: instagram.
Các nhà khoa học cho hay biến đổi khí hậu đang làm xuất hiện những hiện tượng khí hậu lạ lẫm tại các khu vực vốn xa lạ với kiểu thời tiết như vậy. Ảnh: instagram.
Hiện tượng tuyết rơi bất thường tại các sa mạc ở Arab Saudi vốn nổi tiếng là nắng nóng, khô hạn là bằng chứng cho thấy thời tiết toàn cầu đang trở nên khó nhận diện hơn bao giờ hết dưới tác động của biến đổi khí hậu. Ảnh: instagram.
Tâm Anh (TH)
