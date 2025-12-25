Hà Nội

Kỳ lạ loài chim có tiếng kêu 'rợn tóc gáy', Việt Nam có nhiều

Giải mã

Kỳ lạ loài chim có tiếng kêu 'rợn tóc gáy', Việt Nam có nhiều

Cú lợn lưng xám (Tyto alba) là loài chim săn mồi ban đêm quen thuộc, nổi bật với khuôn mặt hình tim và tiếng kêu rợn người.

T.B (tổng hợp)
Khuôn mặt hình tim là đặc điểm nhận diện rõ nhất. Phần đĩa mặt hình trái tim giúp cú lợn thu và định hướng âm thanh cực kỳ chính xác khi săn mồi trong bóng tối. Ảnh: Pinterest.
Thính giác phát triển vượt trội. Đôi tai đặt lệch nhau cho phép cú lợn xác định chính xác vị trí con mồi chỉ bằng âm thanh, ngay cả khi không nhìn thấy. Ảnh: Pinterest.
Bay cực kỳ êm ái. Cấu trúc lông đặc biệt giúp chúng bay gần như không phát ra tiếng động, tạo lợi thế lớn khi săn mồi ban đêm. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là động vật gặm nhấm. Chuột là nguồn thức ăn chính, khiến cú lợn trở thành “kẻ diệt chuột” tự nhiên rất có lợi cho nông nghiệp. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu không giống tiếng “cú” quen thuộc. Thay vì kêu “hú”, cú lợn phát ra tiếng rít dài và the thé, thường gây cảm giác ám ảnh trong đêm tối. Ảnh: Pinterest.
Phân bố gần như khắp toàn cầu. Cú lợn là một trong những loài cú có vùng phân bố rộng nhất thế giới, xuất hiện trên hầu hết các châu lục trừ Nam Cực. Ảnh: Pinterest.
Thường làm tổ gần khu vực dân cư. Loài cú này hay làm tổ trong nhà kho, tháp chuông, hang đá hoặc công trình bỏ hoang. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
