Chuỗi gói thầu vắng bóng đối thủ của Công ty Bá Tòng tại xã Long Phước [Kỳ 2]

Bối cảnh thiếu tính cạnh tranh hiện hữu tại nhiều dự án đầu tư công ở xã Long Phước khi Công ty Bá Tòng nhiều lần một mình dự và trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Bá Tòng (MST: 3600728484; địa chỉ tại xã Phước Thái, TP Đồng Nai) đã trúng nhiều gói thầu tại các dự án giao thông, sửa chữa trụ sở trên địa bàn xã Long Phước, TP Đồng Nai. Chỉ tính riêng từ 26/5 đến 22/7/2026, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng liên tiếp 4 gói thầu xây lắp với tổng trị giá trúng thầu là 11.370.757.877 đồng.

Dữ liệu từ những lần đấu thầu qua mạng

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, tại 02 gói thầu tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng, Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty Bá Tòng nộp hồ sơ dự thầu. Việc thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh đã khiến tỷ lệ giảm giá tại các gói thầu này xuống mức thấp.

Cụ thể, tại Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp thuộc Dự án Hẻm 778 đường Bàu Cạn (Mã TBMT: IB2600224410), Công ty Bá Tòng trúng thầu theo Quyết định số 134/QĐ-PKT ngày 18/06/2026 do ông Nguyễn Tấn Lâm - Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước ký. Giá dự toán gói thầu là 3.529.147.484 đồng, giá trúng thầu là 3.485.867.754 đồng. Sau đấu thầu, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được 43.279.730 đồng, tương ứng tỷ lệ xấp xỉ 1,23%.

Quyết định số 134/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Tương tự, tại Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp thuộc Dự án Hẻm 751 đường Bàu Cạn (Mã TBMT: IB2600292716), Công ty Bá Tòng tiếp tục là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu theo Quyết định số 153/QĐ-PKT ngày 06/07/2026. Với giá dự toán 5.257.425.496 đồng, Công ty Bá Tòng trúng thầu ở mức 5.201.975.123 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt vỏn vẹn khoảng 1,05%.

Quyết định số 153/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Hiệu quả kinh tế tại các gói chỉ định thầu

Không chỉ chiếm ưu thế tại các gói thầu mạng, Công ty Bá Tòng còn là đơn vị được lựa chọn thực hiện các gói thầu qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Điển hình là ngày 22/07/2026, bà Nguyễn Thị Thu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước ký Quyết định số 33/QĐ-VP phê duyệt cho Công ty Bá Tòng trúng gói thầu Sửa chữa trụ sở UBND xã và trụ sở Công an xã. Giá trúng thầu là 1.281.268.000 đồng so với giá dự toán 1.321.097.909 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3% như đã nêu ở kỳ trước.

Trong khi đó, tại gói thầu xây lắp thuộc dự án Hẻm 814, ấp 8 do ông Nguyễn Tấn Lâm - Trưởng Phòng kinh tế xã Long Phước ký Quyết định số 119/QĐ-PKT ngày 26/5/2026, Công ty Bá Tòng được chỉ định thầu với giá 1.401.647.000 đồng trên giá dự toán 1.475.418.017 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5%.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP yêu cầu chủ đầu tư phải bảo đảm tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tối ưu. Khi đấu thầu mạng chỉ có 1 nhà thầu tham dự hoặc tỷ lệ tiết kiệm chỉ quanh mức 1%, chủ đầu tư cần rà soát lại khâu lập hồ sơ mời thầu xem có các rào cản kỹ thuật hay không. Đồng thời, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thương thảo giá theo Chỉ thị 12/CT-TTg là rất quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát ngân sách".