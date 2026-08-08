Nhiều lần truyền máu vì ung thư bàng quang xâm lấn cơ, bướu hơn 10cm

Khối u xâm lấn tuyến tiền liệt, niệu quản hai bên khiến ca mổ kéo dài, mất nhiều máu. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, tiếp tục điều trị đa mô thức.

Tiểu ra máu tươi không ngờ ung thư bàng quang "khủng" xâm lấn

Một bệnh nhân mắc ung thư bàng quang với khối u kích thước lớn, xâm lấn nhiều cơ quan lân cận, gây chảy máu kéo dài dẫn đến thiếu máu nặng và suy giảm chức năng thận vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long phẫu thuật điều trị thành công.

Bệnh nhân T.V.T. (54 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng thường xuyên tiểu ra máu đỏ tươi. Tình trạng chảy máu kéo dài khiến người bệnh thiếu máu, da xanh xao và phải truyền máu nhiều đợt. Trước đó khoảng một tháng, bệnh nhân đã đi khám và điều trị tại một số cơ sở y tế nhưng triệu chứng không cải thiện.

Qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định siêu âm ổ bụng, nội soi bàng quang sinh thiết khối bướu để làm giải phẫu bệnh và chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT). Kết quả ghi nhận khối bướu bàng quang kích thước 106 x 70 mm, xâm lấn tuyến tiền liệt và niệu quản hai bên, gây ứ nước hai thận độ II, làm suy giảm chức năng thận.

Bướu bàng quang kích thước lớn trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ngoài ung thư bàng quang, bệnh nhân còn có các bệnh lý nền gồm tăng huyết áp, thiếu máu và động kinh, làm tăng nguy cơ trong quá trình điều trị.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định truyền máu bồi hoàn, kiểm soát tình trạng tim mạch và động kinh trước khi tiến hành phẫu thuật.

Người bệnh được chỉ định cắt bàng quang tận gốc, mở hai niệu quản ra da và nạo hạch tiêu chuẩn nhằm loại bỏ khối u đang chảy máu gây thiếu máu, đồng thời giảm tình trạng ứ nước thận, cải thiện chức năng thận và kéo dài thời gian sống.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối bướu đã dính chặt vào các mô xung quanh và xâm lấn tuyến tiền liệt. Việc bóc tách gặp nhiều khó khăn do hệ thống mạch máu tăng sinh nuôi khối u ở vùng cổ bàng quang nằm sâu trong tiểu khung, khiến nguy cơ chảy máu rất cao. Ca mổ kéo dài và mất nhiều máu, song cuối cùng đã diễn ra thành công.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định bệnh nhân mắc carcinom niệu mạc độ cao, khối u đã xâm nhập hết lớp cơ bàng quang, đồng thời xâm nhập mạch máu và quanh dây thần kinh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực trước khi chuyển về Khoa Ngoại Tiết niệu để tiếp tục chăm sóc. Tình trạng sức khỏe hồi phục tốt, chức năng thận cải thiện, không còn suy thận và người bệnh được xuất viện. Theo kế hoạch điều trị đa mô thức, bệnh nhân sẽ được hóa trị bổ trợ sau khi vết mổ ổn định.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Lê Minh, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đây là một trong những phẫu thuật chuyên sâu và đặc biệt khó trong lĩnh vực tiết niệu.

"Bướu lớn xâm lấn nhiều cấu trúc xung quanh, đặc biệt hệ thống mạch máu tăng sinh ở vùng cổ bàng quang và trước xương cùng rất dễ chảy máu, gây nhiều khó khăn trong quá trình bóc tách, thậm chí có trường hợp khó kiểm soát cầm máu.

Phẫu thuật này đòi hỏi phải được thực hiện tại cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm để hạn chế tối đa tai biến trong và sau mổ", bác sĩ Lê Minh cho biết.

Ung thư bàng quang dễ bị bỏ qua vì triệu chứng ban đầu nghèo nàn

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư bàng quang là một trong những bệnh lý ác tính thường gặp của hệ tiết niệu. Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể chỉ biểu hiện bằng tiểu ra máu không đau, lượng máu nhiều hoặc ít, xuất hiện từng đợt nên nhiều người chủ quan hoặc nhầm với viêm đường tiết niệu, sỏi tiết niệu.

Khi khối u phát triển và xâm lấn lớp cơ bàng quang hoặc các cơ quan lân cận, người bệnh có thể xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hạ vị, đau hông lưng do tắc nghẽn đường tiết niệu, thậm chí suy giảm chức năng thận.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các chuyên gia, tiểu ra máu là dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất của ung thư bàng quang và cần được thăm khám sớm, ngay cả khi triệu chứng chỉ xuất hiện một lần rồi tự hết.

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng khả năng điều trị hiệu quả, bảo tồn chức năng bàng quang và cải thiện tiên lượng sống.

Ngược lại, nếu chậm trễ, khối u có thể xâm lấn lớp cơ, di căn hạch hoặc các cơ quan khác, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Đối tượng có nguy cơ mắc ung thư bàng quang? - Hút thuốc lá (là yếu tố nguy cơ hàng đầu). - Nam giới trên 50 tuổi. - Tiếp xúc lâu dài với hóa chất trong ngành dệt nhuộm, cao su, da giày, sơn... - Viêm bàng quang mạn tính hoặc sỏi bàng quang kéo dài. - Tiền sử gia đình có người mắc ung thư bàng quang.

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