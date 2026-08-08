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[GALLERY] Toyota Innova Cross 2027 mới lộ diện, thiết kế "lột xác"

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Innova Cross 2027 mới lộ diện, thiết kế "lột xác"

Toyota Innova Cross 2027 tiếp tục xuất hiện chạy thử với lớp ngụy trang được cắt giảm đáng kể, hé lộ diện mạo mới ở đầu xe cùng một số nâng cấp đáng chú ý.

Hải Nam
Toyota đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của Innova Cross facelift 2027 trước khi chính thức trình làng. Thay vì thay đổi toàn diện, bản nâng cấp giữa vòng đời tập trung làm mới thiết kế, cải thiện trang bị và nâng cấp trải nghiệm sử dụng, còn hệ truyền động nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.
Toyota đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của Innova Cross facelift 2027 trước khi chính thức trình làng. Thay vì thay đổi toàn diện, bản nâng cấp giữa vòng đời tập trung làm mới thiết kế, cải thiện trang bị và nâng cấp trải nghiệm sử dụng, còn hệ truyền động nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.
Ở lần xuất hiện mới nhất, nguyên mẫu Toyota Innova Cross 2027 thử nghiệm đã để lộ nhiều chi tiết hơn nhờ lớp ngụy trang mỏng, đặc biệt là khu vực đầu xe. So với phiên bản hiện hành, cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh và đặt cao hơn, trong khi lưới tản nhiệt cùng cản trước được tạo hình vuông vức hơn.
Ở lần xuất hiện mới nhất, nguyên mẫu Toyota Innova Cross 2027 thử nghiệm đã để lộ nhiều chi tiết hơn nhờ lớp ngụy trang mỏng, đặc biệt là khu vực đầu xe. So với phiên bản hiện hành, cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh và đặt cao hơn, trong khi lưới tản nhiệt cùng cản trước được tạo hình vuông vức hơn.
Tổng thể phần đầu xe MPV Toyota Innova Cross 2027 mang phong cách cứng cáp, gợi liên tưởng đến Toyota Hilux thế hệ mới. Nắp ca-pô cũng được nâng cao, giúp chiếc MPV có dáng vẻ khỏe khoắn và tiệm cận phong cách SUV hơn trước. Đây được xem là thay đổi đáng kể nhất trên bản nâng cấp giữa vòng đời.
Tổng thể phần đầu xe MPV Toyota Innova Cross 2027 mang phong cách cứng cáp, gợi liên tưởng đến Toyota Hilux thế hệ mới. Nắp ca-pô cũng được nâng cao, giúp chiếc MPV có dáng vẻ khỏe khoắn và tiệm cận phong cách SUV hơn trước. Đây được xem là thay đổi đáng kể nhất trên bản nâng cấp giữa vòng đời.
Phần thân xe gần như không thay đổi. Các đường gân nổi, gương chiếu hậu, tay nắm cửa và bộ mâm hợp kim vẫn giữ nguyên thiết kế như mẫu xe đang bán trên thị trường. Ở phía sau, Toyota chỉ thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ. Cụm đèn hậu dự kiến sử dụng đồ họa LED mới, kết hợp với cản sau được thiết kế lại nhằm tạo sự đồng nhất với phần đầu xe.
Phần thân xe gần như không thay đổi. Các đường gân nổi, gương chiếu hậu, tay nắm cửa và bộ mâm hợp kim vẫn giữ nguyên thiết kế như mẫu xe đang bán trên thị trường. Ở phía sau, Toyota chỉ thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ. Cụm đèn hậu dự kiến sử dụng đồ họa LED mới, kết hợp với cản sau được thiết kế lại nhằm tạo sự đồng nhất với phần đầu xe.
Bên trong khoang lái, nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng Innova Cross facelift sẽ được nâng cấp màn hình giải trí trung tâm với kích thước lớn hơn, đồng thời cải thiện vật liệu nội thất và bổ sung thêm các tính năng kết nối. Ngoài ra, gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense nhiều khả năng cũng sẽ được cập nhật với thêm các tính năng hỗ trợ lái.
Bên trong khoang lái, nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng Innova Cross facelift sẽ được nâng cấp màn hình giải trí trung tâm với kích thước lớn hơn, đồng thời cải thiện vật liệu nội thất và bổ sung thêm các tính năng kết nối. Ngoài ra, gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense nhiều khả năng cũng sẽ được cập nhật với thêm các tính năng hỗ trợ lái.
Về khả năng vận hành, mẫu MPV Toyota Innova Cross thế hệ mới nhiều khả năng tiếp tục sử dụng hai tùy chọn động cơ đang được phân phối gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên và hệ truyền động hybrid 2.0L.
Về khả năng vận hành, mẫu MPV Toyota Innova Cross thế hệ mới nhiều khả năng tiếp tục sử dụng hai tùy chọn động cơ đang được phân phối gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên và hệ truyền động hybrid 2.0L.
Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết Toyota cũng đang phát triển phiên bản sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), tương thích với xăng sinh học E20 để phục vụ riêng cho thị trường Ấn Độ.
Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết Toyota cũng đang phát triển phiên bản sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), tương thích với xăng sinh học E20 để phục vụ riêng cho thị trường Ấn Độ.
Toyota Innova Cross lần đầu ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2022, đánh dấu việc chuyển sang nền tảng TNGA-C cùng hệ dẫn động cầu trước. Theo lộ trình phát triển sản phẩm, phiên bản facelift được kỳ vọng sẽ trình làng trong năm 2027 trước khi mở rộng sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.
Toyota Innova Cross lần đầu ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2022, đánh dấu việc chuyển sang nền tảng TNGA-C cùng hệ dẫn động cầu trước. Theo lộ trình phát triển sản phẩm, phiên bản facelift được kỳ vọng sẽ trình làng trong năm 2027 trước khi mở rộng sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.
Video: Hé lộ mẫu xe MPV Toyota Innova Cross 2027 thế hệ mới.
Hải Nam
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