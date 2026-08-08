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Số hóa - Xe

Cristiano Ronaldo "show hàng" khoe dàn siêu xe trị giá hàng chục triệu USD

Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo mới đây vừa đăng tải ảnh bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu USD bên trong hầm để xe cá nhân của mình.

Thảo Nguyễn
Video: Xem dàn siêu xe trị giá hàng trăm triệu USD của Cristiano Ronaldo.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội cá nhân, tiền đạo Cristiano Ronaldo công khai những hình ảnh ghi lại toàn bộ hầm để xe gia đình. Đi kèm bài đăng, chân sút thuộc biên chế câu lạc bộ Al Nassr chỉ viết vỏn vẹn dòng ghi chú ngắn gọn: “My toys” (Tạm dịch: Đồ chơi của tôi).

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Cristiano Ronaldo "show hàng" khoe dàn siêu xe trị giá hàng chục triệu USD.

Đây là lần hiếm hoi siêu sao người Bồ Đào Nha hé lộ góc quay toàn cảnh không gian trưng bày bộ sưu tập xe hơi đồ sộ của mình. Trong ảnh, dàn phương tiện đắt đỏ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp dưới hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại, không khác gì một triển lãm xe thu nhỏ.

Gara quy tụ hơn 40 mẫu siêu xe đến từ các thương hiệu danh tiếng, với tổng giá trị ước tính từ 20 đến 40 triệu USD (khoảng 500 đến 750 tỷ đồng). Trong bức ảnh gây chú ý nhất, tiền đạo sinh năm 1985 ngồi trên chiếc xe thể thao không mui Ferrari Monza. Đây là dòng xe đặc biệt có giá khoảng 2,25 triệu USD.

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Gara quy tụ hơn 40 mẫu siêu xe đến từ các thương hiệu danh tiếng, với tổng giá trị ước tính từ 20 đến 40 triệu USD (khoảng 500 đến 750 tỷ đồng).

Đắt giá và hiếm có nhất trong bộ sưu tập này là chiếc Bugatti Centodieci. Mẫu xe này chỉ được sản xuất đúng 10 chiếc trên toàn cầu, mang giá trị khởi điểm khoảng 9 đến 10 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, hãng xe Bugatti còn góp mặt với hai đại diện khác là mẫu Chiron trị giá khoảng 3 triệu USD và mẫu Veyron Grand Sport Vitesse màu nâu sợi carbon có giá khoảng 2 triệu USD. Chiếc Veyron này từng được anh mua để tự thưởng cho bản thân sau chức vô địch Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) năm 2016.

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Đắt giá và hiếm có nhất trong bộ sưu tập này là chiếc Bugatti Centodieci. Mẫu xe này chỉ được sản xuất đúng 10 chiếc trên toàn cầu.

Đáng chú ý là chiếc Daytona SP3 thuộc dòng xe di sản (Icona) được sản xuất giới hạn 599 chiếc trên toàn cầu, có giá bán khoảng 2,3 triệu USD. Ngoài ra, gara còn có sự xuất hiện của chiếc xe SUV mang tên Ferrari Purosangue trị giá 400.000 USD.

Mới đây nhất, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Al Nassr tại Ả Rập Xê Út đã bổ sung thêm chiếc Mercedes-AMG G63 phiên bản mui trần (Cabriolet). Mẫu xe địa hình này chỉ được sản xuất 20 chiếc trên toàn thế giới, có giá 1,3 triệu USD và được sơn phối màu vàng, xanh đặc trưng của đội bóng chủ quản.

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Cristiano Ronaldo sở hữu Ferrari Daytona SP3, thuộc dòng xe di sản (Icona) được sản xuất giới hạn 599 chiếc trên toàn cầu, có giá bán khoảng 2,3 triệu USD.

Theo giới chuyên môn, việc săn tìm và sở hữu những chiếc xe phiên bản giới hạn không chỉ phục vụ niềm đam mê tốc độ cá nhân của Ronaldo mà còn là một hình thức đầu tư tài chính thông minh. Những mẫu xe hiếm này có xu hướng giữ giá và thậm chí tăng giá trị theo thời gian.

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