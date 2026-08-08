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Số hóa - Xe

Toyota Land Cruiser V8 2009 chạy gần 1 triệu km, động cơ và hộp số vẫn zin

Một chiếc Toyota Land Cruiser 200 Series Sahara 2009 tại Australia đang thu hút sự chú ý khi đã chạy 999.999 km nhưng vẫn sử dụng động cơ và hộp số nguyên bản.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser 200 Series GX-R V8.

Chiếc Land Cruiser được ông Gary Driscoll, một đại lý kinh doanh ngũ cốc và gia súc tại Nhill, bang Victoria, mua mới vào tháng 4/2010. Trong khoảng 16 năm sử dụng, chiếc SUV thường xuyên phục vụ công việc trên các tuyến đường nông thôn và cao tốc. Trung bình mỗi ngày, ông Driscoll di chuyển hơn 180 km bằng chiếc Land Cruiser. Đến tháng 11/2025, xe chính thức được cho "nghỉ hưu" khi đồng hồ công-tơ-mét hiển thị đúng 999.999 km.

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Toyota Land Cruiser V8 chạy 999.999 km, vẫn dùng động cơ và hộp số “zin”.

Theo ABC News, Toyota chưa xác nhận đây có phải chiếc Land Cruiser 200 Series có số km vận hành cao nhất tại Australia hay không. Tuy nhiên, hãng cho biết đã có một số xe của khách hàng tại nước này vượt qua cột mốc 1 triệu km. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Sau gần 1 triệu km, chiếc Land Cruiser vẫn sử dụng động cơ và hộp số được lắp đặt từ nhà máy.

Xe được trang bị động cơ diesel V8 4.5L tăng áp kép, sản sinh công suất 265 PS và mô-men xoắn cực đại 650 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Bên cạnh đặc tính vận hành đường dài, lịch bảo dưỡng đều đặn được xem là yếu tố quan trọng giúp chiếc SUV duy trì khả năng hoạt động.

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Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Sau gần 1 triệu km, chiếc Land Cruiser vẫn sử dụng động cơ và hộp số được lắp đặt từ nhà máy.

Hồ sơ của xe có tới 100 dấu bảo dưỡng tại đại lý, tương ứng với chu kỳ kiểm tra khoảng 10.000 km/lần. Sau khi đạt 999.999 km, ông Driscoll đưa chiếc xe đến Horsham Toyota để trưng bày. Tuy nhiên, thay vì tự mình hoàn thành cột mốc 1 triệu km, chủ xe quyết định dành trải nghiệm này cho người tiếp theo.

Chiếc Land Cruiser được dừng lại khi chỉ còn cách mốc 1 triệu km khoảng 300 m, đồng nghĩa người mua mới gần như có thể chứng kiến ngay khoảnh khắc đồng hồ vượt qua con số đặc biệt sau khi nhận xe. Một chi tiết cũng gây tò mò là công-tơ-mét 6 chữ số sẽ trở về 0 hay dừng ở 999.999 km khi quãng đường thực tế vượt 1 triệu km.

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Chiếc Land Cruiser 200 Series này chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá.

Hiện chiếc Land Cruiser 200 Series này chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá Auctions Plus. Dù đã trải qua quãng đường sử dụng rất lớn, xe vẫn được mô tả trong tình trạng khá tốt và có thêm cản trước bull bar cùng hệ thống đèn LED phụ trợ.

Chủ xe kỳ vọng mức giá đấu thành công khoảng 14.100-21.100 USD. Với quãng đường gần 1 triệu km cùng động cơ và hộp số nguyên bản, chiếc Land Cruiser được kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm từ những người yêu thích Toyota và giới sưu tầm.

#Toyota Land Cruiser V8 2026 chạy gần 1 triệu km #Toyota Land Cruiser V8 2009 chạy 999.999 km #Toyota Land Cruiser 200 Series Sahara đời 2009 #Toyota Land Cruiser của ông Gary Driscoll #Toyota #Land Cruiser

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