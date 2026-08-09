Đau mắt đỏ gia tăng, tự ý dùng thuốc có thể khiến mờ mắt kéo dài

Bị đau mắt đỏ không nên tự mua thuốc điều trị. Khi xuất hiện nhìn mờ, đau nhiều hoặc sợ ánh sáng, cần khám chuyên khoa Mắt để tránh biến chứng.

Đau mắt đỏ gia tăng, không phải trường hợp nào cũng tự khỏi

Thời gian gần đây, Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8 ghi nhận số lượng người bệnh đến khám vì viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) có xu hướng gia tăng. Phần lớn trường hợp được xác định do Adenovirus gây ra – tác nhân có khả năng lây lan rất nhanh trong gia đình, trường học và nơi làm việc thông qua tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh.

Các bác sĩ Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8 cho biết, đau mắt đỏ thường là bệnh lành tính và đa số người bệnh có thể hồi phục sau khoảng 1–2 tuần nếu được chăm sóc, theo dõi đúng cách. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng diễn biến nhẹ.

Ở một số người bệnh, Adenovirus có thể gây viêm giác mạc chấm nông. Đây là biến chứng khiến người bệnh nhìn mờ, chói sáng, cộm xốn kéo dài, thị lực giảm, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và công việc.

Các tổn thương trên giác mạc có thể tồn tại nhiều tuần, thậm chí vài tháng và cần được bác sĩ chuyên khoa Mắt theo dõi, điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tự ý dùng thuốc có thể khiến bệnh nặng hơn

Theo các bác sĩ Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8, các triệu chứng thường gặp của đau mắt đỏ gồm mắt đỏ, cộm xốn như có dị vật, chảy nước mắt, nhiều ghèn và sưng mi. Một số trường hợp có thể kèm theo sốt nhẹ, đau họng, viêm đường hô hấp hoặc nổi hạch trước tai.

Do bệnh có khả năng lây lan mạnh, người bệnh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để hạn chế lây nhiễm cho người thân và cộng đồng.

Adenovirus chủ yếu lây qua nước mắt, dịch tiết mắt của người bệnh; qua bàn tay sau khi tiếp xúc với dịch tiết rồi đưa lên mắt; hoặc do dùng chung khăn mặt, gối, chậu rửa, thuốc nhỏ mắt và các vật dụng cá nhân.

Các bác sĩ Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8 khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các thuốc có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa Mắt.

Việc lạm dụng thuốc chứa corticoid có thể làm bệnh diễn biến phức tạp hơn, che lấp các bệnh lý khác của mắt, gây khó khăn cho quá trình chẩn đoán và điều trị, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương giác mạc kéo dài.

Bên cạnh đó, người dân cần rửa tay thường xuyên, hạn chế dụi mắt, không dùng chung khăn mặt, thuốc nhỏ mắt và các vật dụng cá nhân để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như mắt đỏ kèm đau nhiều, nhìn mờ, sợ ánh sáng hoặc các triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa Mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời. Điều trị đúng ngay từ đầu không chỉ giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ thị lực mà còn góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Cách phòng ngừa đau mắt đỏ tránh biến chứng - Rửa tay thường xuyên, hạn chế dụi mắt. - Không dùng chung khăn mặt, thuốc nhỏ mắt và đồ dùng cá nhân. - Không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa được bác sĩ chuyên khoa Mắt chỉ định. - Đến khám chuyên khoa Mắt nếu mắt đỏ kèm đau nhiều, nhìn mờ, sợ ánh sáng hoặc triệu chứng kéo dài.

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