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Quân sự - Thế giới

Iran nói về khả năng mở lại eo biển Hormuz

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không mở cửa cho đến khi Mỹ "sửa đổi hành vi của mình".

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/8 tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không mở cửa cho đến khi Mỹ "sửa đổi hành vi của mình", đồng thời đưa ra những yêu cầu mới có thể làm lung lay các cuộc đàm phán về một thỏa thuận quản lý tuyến đường thủy trọng yếu này.

Đài truyền hình nhà nước Iran đã công bố tuyên bố của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr.

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Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr. Ảnh: Wikimedia Commons.

Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ không bao giờ được đe dọa Iran nữa và phải chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Iran cũng như các đồng minh của nước này trong khu vực. Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran và rút quân khỏi khu vực.

"Mỹ cũng phải 'bồi thường đầy đủ' cho Iran về thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran", tuyên bố nêu rõ.

Hiện chưa có bình luận nào từ phía Mỹ, quốc gia vốn muốn đạt được một thỏa thuận chấp nhận được về eo biển Hormuz trước khi chấm dứt lệnh phong tỏa.

Theo thỏa thuận tạm thời được ký kết giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6, lịch trình chấm dứt các lệnh trừng phạt và kế hoạch bồi thường sẽ là một phần của thỏa thuận cuối cùng, và các cuộc đàm phán sẽ giải quyết vấn đề tài sản bị đóng băng.

Thời hạn 60 ngày để đàm phán đạt được thỏa thuận cuối cùng sẽ kết thúc trong hơn một tuần nữa, nhưng có thể được gia hạn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó trong ngày 8/8 cho biết họ sắp đạt được thỏa thuận về hàng hải (với Oman), “cụ thể là việc xác định tuyến đường quá cảnh”. Tuy nhiên, việc mở lại eo biển Hormuz còn phụ thuộc vào các điều kiện khác.

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Nguồn video: VTV
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