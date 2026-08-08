Gói thầu Trường THCS Nguyễn Trãi hơn 1,77 tỷ đồng tiết kiệm 0,62%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Thống Nhất (TP Đồng Nai) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trường THCS Nguyễn Trãi.

Liên danh Nguyễn Trãi trúng thầu hơn 1,75 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 21/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Thống Nhất Lê Thế Việt ký Quyết định số 405/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trường THCS Nguyễn Trãi.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo quyết định phê duyệt, giá gói thầu là 1.770.942.523 đồng. Liên danh Nguyễn Trãi được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.759.952.796 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt khoảng 10.989.727 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,62%.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Trước đó, dự án được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 312/QĐ-PKT ngày 18/06/2026 và phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 364/QĐ-PKT ngày 02/07/2026, đều do Trưởng phòng Kinh tế xã Thống Nhất Lê Thế Việt ký.

Công ty TNHH TM TK XD Hoàng Phát là đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Công ty TNHH Xây dựng Xuân Phú Gia thực hiện thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Biên bản mở thầu ngày 11/07/2026, Liên danh Nguyễn Trãi là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Quyết định số 405/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Hai doanh nghiệp cùng tham gia liên danh

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cung cấp, Liên danh Nguyễn Trãi gồm Công ty TNHH Xây dựng Thiên VN và Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Thái Hà.

Công ty TNHH Xây dựng Thiên VN (mã số thuế 3603524175) đăng ký trụ sở tại KP. Lập Thành, Phường Dầu Giây, TP Đồng Nai. Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Thái Hà (mã số thuế 3603464832) cũng đăng ký trụ sở tại KP Lập Thành, Phường Dầu Giây, TP Đồng Nai.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Thiên VN từng tham gia 18 gói thầu và trúng 18 gói, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 100%.

Riêng tại các gói thầu do Phòng Kinh tế xã Thống Nhất làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Thiên VN đã tham gia 7 gói và trúng cả 7 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.908.147.796 đồng.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Thái Hà, dữ liệu được cung cấp thể hiện doanh nghiệp đã tham gia 22 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 35.585.972.601 đồng.

Trước Gói thầu số 01 thuộc dự án Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trường THCS Nguyễn Trãi, Công ty TNHH Xây dựng Thiên VN và Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Thái Hà cũng từng liên danh tham gia một số gói thầu xây lắp và được lựa chọn thực hiện các gói thầu này.

Cần bảo đảm cạnh tranh, công khai trong đấu thầu

Trao đổi về trường hợp gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện theo đúng các yêu cầu của E-HSMT và quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo chuyên gia, trong trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự nhưng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các điều kiện theo quy định, việc đánh giá, lựa chọn nhà thầu vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính có nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Theo luật sư, đối với các gói thầu tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư cần bảo đảm hồ sơ mời thầu được xây dựng phù hợp quy định, các tiêu chí đánh giá rõ ràng, minh bạch và không tạo ra những hạn chế không cần thiết đối với sự tham gia của nhà thầu.

Việc có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm thấp là những thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu. Để đánh giá đầy đủ mức độ cạnh tranh, hiệu quả kinh tế của một gói thầu, cần xem xét tổng thể quá trình lập, thẩm định, phát hành E-HSMT, số lượng nhà thầu quan tâm, tham dự, quá trình đánh giá E-HSDT và các điều kiện cụ thể của thị trường tại thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu.