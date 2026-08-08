Chuẩn bị kỹ cho kỳ thi lại sau sự cố tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

Ngày 14 và 15/8 tới, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ tham dự kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi kết quả thi trước đó bị hủy do liên quan vụ án gian lận thi cử đang được cơ quan chức năng điều tra. Dự kiến, kết quả được công bố vào ngày 19/8. Sau khi có kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công khai phổ điểm của điểm thi này.

Theo phương án của UBND tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi lại được tổ chức đối với 328 thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang theo Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn bộ thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Kế hoạch thi lại.

Trong số này, có 326 thí sinh dự thi môn Ngữ văn; 328 thí sinh môn Toán; 140 thí sinh môn Vật lí; 113 thí sinh môn Hóa học; 38 thí sinh môn Sinh học; 113 thí sinh môn Lịch sử; 37 thí sinh môn Địa lí; 4 thí sinh môn Tin học và 207 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, gồm 198 thí sinh Tiếng Anh, 7 Tiếng Trung Quốc, 1 Tiếng Nhật và 1 Tiếng Hàn.

Để bảo đảm tính khách quan, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo quy định, gồm Ban Thư ký, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Coi thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo (nếu có) cùng các bộ phận liên quan.

Đáng chú ý, toàn bộ nhân sự phục vụ kỳ thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không có liên quan trực tiếp đến vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi chính thức. Trước khi làm nhiệm vụ, cán bộ tham gia kỳ thi sẽ được quán triệt, tập huấn quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật.

Ngày 5/8, Bộ GD&ĐT họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh Bộ GD&ĐT

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường; việc phân công nhiệm vụ được thực hiện bằng văn bản, thiết lập đầu mối thông tin và chế độ báo cáo xuyên suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Cũng theo phương án, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức kỳ thi lại; đồng thời làm đầu mối liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật, triển khai kịp thời các quyết định, hướng dẫn chuyên môn.

Sở có trách nhiệm thông báo, cấp giấy báo dự thi; giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức; xây dựng phương án chi tiết đối với các khâu tiếp nhận, in sao, vận chuyển đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả và xử lý kết quả thi, đồng thời bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện phục vụ kỳ thi.

Cơ quan này cũng được giao chủ trì công tác kiểm tra toàn bộ các khâu của kỳ thi; phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm quy chế; tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và tố cáo liên quan đến kỳ thi.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo còn được giao phối hợp tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với phụ huynh và thí sinh để thông tin đầy đủ về mục đích, lý do và căn cứ pháp lý của việc tổ chức thi lại, nhằm ổn định tâm lý trước kỳ thi.

Đối với Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng làm việc, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera, điện dự phòng và các điều kiện phục vụ; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh hoàn tất thủ tục dự thi và không để người không có nhiệm vụ vào khu vực thi.

Lực lượng công an chịu trách nhiệm bảo vệ tuyệt đối khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, điểm thi, khu vực làm phách, chấm thi và các địa điểm liên quan; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với ngành giáo dục, ngành y tế và UBND phường Minh Xuân kiểm tra các điều kiện về an toàn thực phẩm, an ninh khu vực điểm thi và xử lý kịp thời các phản ánh liên quan đến tiêu cực trong kỳ thi...