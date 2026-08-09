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Công ty Sơn Thịnh trúng gói thầu xây dựng Trường THCS Thuận Mỹ hơn 8,2 tỷ

Công ty Sơn Thịnh vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây dựng Trường THCS Thuận Mỹ trị giá hơn 8,36 tỷ, tiết kiệm 1,60%, khi đối thủ bị loại từ bước tính hợp lệ

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Thuận Mỹ (tỉnh Tây Ninh) Đỗ Minh Hà đã ký Quyết định số 71/QĐ-BQLDA ngày 27/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường THCS Thuận Mỹ. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sơn Thịnh.

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Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ghi nhận xấp xỉ 1,6%

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường THCS Thuận Mỹ (mã E-TBMT: IB2600336478, mã KHLCNT: PL2600191619) có giá gói thầu được phê duyệt là 8.365.719.000 đồng, sử dụng nguồn vốn Xổ số kiến thiết. Dự án được triển khai theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-BQLDA ngày 26/06/2026 và Hồ sơ mời thầu phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-BQLDA ngày 06/07/2026 của Ban Quản lý dự án xã Thuận Mỹ.

Gói thầu áp dụng hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 365 ngày. Địa điểm thực hiện dự án tại Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 71/QĐ-BQLDA, Công ty TNHH Sơn Thịnh trúng thầu với giá 8.231.510.115 đồng. So với giá gói thầu 8.365.719.000 đồng, đã tiết kiệm khoảng 134.208.885 đồng, tương ứng 1,6%.

Loại đối thủ vì lỗi bảo lãnh dự thầu

Biên bản mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu nộp E-HSDT tham dự. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 22/BC-BKBĐ do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Bách khoa Ba Đình lập ngày 20/07/2026 thể hiện: Nhà thầu cùng tham gia là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hiệp Hưng Phát chào giá 8.361.780.185 đồng nhưng bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ.

Lý do Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hiệp Hưng Phát không đạt tiêu chuẩn hợp lệ được xác định là do cung cấp bảo đảm dự thầu không đúng tên gói thầu đang xét, giá trị bảo đảm thấp hơn và thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 và Mục 18.3, Chương I Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT.

Lịch sử dự thầu của Công ty TNHH Sơn Thịnh

Công ty TNHH Sơn Thịnh (MSDN: vn1101147547), có địa chỉ tại số 121/7, Ấp 7, Xã Tầm Vu, Tỉnh Tây Ninh, được thành lập năm 2009, do ông Trương Công Sơn làm người đại diện pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính là mua sắm hàng hóa, Xây lắp và Tư vấn

Thống kê lịch sử hoạt động đấu thầu cho thấy, tính đến cuối tháng 07/2026 Doanh nghiệp đã tham gia khoảng 59 gói thầu trên địa bàn và trúng tới 58 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng ghi nhận 108.635.085.417 đồng (trong đó trúng thầu độc lập đạt 70.937.484.417 đồng, trúng thầu liên danh đạt 37.697.601.000 đồng).

Tính tới tháng 7/2026 ngoài gói đã trúng nêu trên thì Công ty TNHH Sơn Thịnh còn trúng nhiều gói có giá trị ở nhiều chủ đầu tư trong đó phải kể đến các gói như: Gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Tầm Vu trị giá 1.276.676.000 đồng, trúng tháng 06/2026; Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long trị giá 9.033.106.000 đồng, trúng tháng 06/2026; Gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công trị giá 1.448.000.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói Thi công xây dựng, thử tĩnh cọc tại Phòng Kinh tế xã Thuận Mỹ trị giá 1.953.136.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói Thi công xây dựng Đường Gò Móc tại Phòng Kinh tế xã An Lục Long trị giá 1.247.451.000 đồng, trúng tháng 05/2026;

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU (SÁT THỰC TẾ 2026)

Điều 14 Luật Đấu thầu quy định bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của mình. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 1,5% giá gói thầu đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn quy mô nhỏ; và từ 1,5% đến 3% đối với các gói thầu quy mô lớn hơn.

Thời hạn có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày. Một lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp: Bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả trong các trường hợp: Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu khi hồ sơ vẫn còn hiệu lực; Nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; Nhà thầu không thực hiện đối chiếu tài liệu hoặc từ chối ký hợp đồng khi đã được thông báo trúng thầu.

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc thực hiện bảo đảm dự thầu điện tử đã trở nên phổ biến. Các ngân hàng kết nối trực tiếp với hệ thống mạng đấu thầu để phát hành thư bảo lãnh số. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng làm giả thư bảo lãnh ngân hàng - một vấn đề nhức nhối trong những năm trước đây. Chủ đầu tư tại các xã hoặc tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của các văn bản này trên hệ thống ngân hàng để đảm bảo tính an toàn cho gói thầu.

#Công ty TNHH Sơn Thịnh #Ban Quản lý dự án xã Thuận Mỹ #Trường THCS Thuận Mỹ #đấu thầu Tây Ninh

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