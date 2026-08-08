Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Hai nhà thầu dự gói xây lắp Trường Tiểu học Phạm Hùng

Ban QLDA phường Long Hoa vừa mở thầu gói thi công Trường Tiểu học Phạm Hùng, ghi nhận sự tham gia của nhà thầu Huỳnh Gia Tây Ninh và Hoa Sen

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 4418/QĐ-UBND phê duyệt dự án Trường Tiểu học Phạm Hùng với tổng mức đầu tư 7.740.971.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách phường.

Dự án thuộc nhóm C, công trình dân dụng cấp III, được đầu tư xây mới khối phòng hành chính, phòng chức năng và phòng học quy mô 1 trệt 1 lầu cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, đáp ứng tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm

Trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Ban Quản lý dự án phường Long Hoa tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 02: Thi công xây lắp (Mã TBMT: IB2600397609).

Gói thầu có giá 6.485.672.244 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 135 ngày.

Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam được chỉ định tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.

Trong quá trình phát hành hồ sơ, ngày 28/07/2026, Ban Quản lý dự án phường Long Hoa ban hành Quyết định số 751/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh E-HSMT kèm Phụ lục điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Theo nội dung điều chỉnh, tiêu chí về hợp đồng tương tự được thay đổi từ yêu cầu tối thiểu 02 công trình dân dụng cấp III có giá trị 324.280.000 đồng, với tổng giá trị từ 649.600.000 đồng, lên mức tối thiểu 02 công trình dân dụng cấp III, trong đó có ít nhất 01 công trình có giá trị từ 3.242.800.000 đồng và tổng giá trị các công trình từ 6.485.600.000 đồng.

Theo hồ sơ, các mức giá trị được điều chỉnh tương ứng khoảng 50% và 100% giá gói thầu.

bbmt-6312.jpg
Nguồn: MSC

Hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Biên bản mở thầu được hoàn thành lúc 08:22 ngày 03/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ghi nhận 02 nhà thầu tham dự Gói thầu số 02.

Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh đưa ra giá dự thầu gốc 6.383.409.917,20 đồng. Nhà thầu đồng thời nộp thư giảm giá 4,5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống 6.096.156.470,92 đồng.

So với giá gói thầu, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh thấp hơn 389.515.773,08 đồng, tương ứng tỷ lệ 6,01%. Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện 135 ngày, bằng thời gian được yêu cầu trong E-HSMT.

Trong khi đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen chào giá 6.222.669.570,38 đồng và không áp dụng giảm giá. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 263.002.673,62 đồng, tương ứng tỷ lệ 4,05%.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen đề xuất thời gian thực hiện 120 ngày, ngắn hơn 15 ngày so với thời gian 135 ngày theo E-HSMT.

Cả 02 nhà thầu đều nộp bảo đảm dự thầu trị giá 80.000.000 đồng, thời gian hiệu lực 120 ngày và hiệu lực E-HSDT 90 ngày theo thông tin trong hồ sơ mở thầu.

Thông tin về lịch sử tham gia đấu thầu của hai doanh nghiệp

Theo dữ liệu đấu thầu được cung cấp, Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh (Mã định danh: vn3901308211) có trụ sở tại Căn số 03 Golden Land, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2020 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2021, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp. Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Thanh An.

Tính đến tháng 08/2026, doanh nghiệp được ghi nhận đã tham gia khoảng 88 gói thầu, trúng 65 gói với tổng giá trị trúng thầu 70.234.871.009 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 62.664.087.827 đồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen (Mã định danh: vn3900377082) có trụ sở tại Đường Phạm Tung, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2005 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hân.

Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen đã tham gia khoảng 65 gói thầu, trúng 39 gói với tổng giá trị trúng thầu 267.728.218.750 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 110.059.889.420 đồng; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 157.668.329.330 đồng.

Đáng chú ý, ngày 06/07/2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen được Ban Quản lý dự án phường Long Hoa chỉ định thầu rút gọn thực hiện một gói thầu thi công xây lắp có giá trị 518.979.000 đồng.

Hiện E-HSDT của 02 nhà thầu đang được Bên mời thầu và đơn vị tư vấn đánh giá về năng lực, kỹ thuật, tài chính và giải pháp tổ chức thi công.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở đánh giá E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#UBND phường Long Hoa #an Quản lý dự án phường Long Hoa #Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh #Công ty TNHH Hoa Sen #Trường Tiểu học Phạm Hùng #Tây Ninh

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Hai nhà thầu cạnh tranh gói xây trường mẫu giáo gần 18 tỷ đồng tại Tây Ninh

Gói thầu thi công xây dựng Trường mẫu giáo Long Hiệp tại xã Mỹ Yên tỉnh Tây Ninh có giá hơn 17,7 tỷ đồng, ghi nhận 2 nhà thầu tham dự với mức giảm giá chênh lệch đáng chú ý.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên tỉnh Tây Ninh vừa hoàn thành mở thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng trường mẫu giáo Long Hiệp (điểm tại ấp Long Bình). Gói thầu có giá được duyệt 17.785.947.000 đồng, sử dụng nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất, nguồn thu tiền sử dụng đất (Ngân sách tỉnh, Ngân sách xã) và các nguồn hợp pháp khác. Biên bản mở thầu ghi nhận 02 nhà thầu cùng nộp hồ sơ dự thầu cạnh tranh trực tiếp, mở ra cục diện đáng chú ý về mức độ giảm giá và hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

Quy mô dự án trường mẫu giáo Long Hiệp tại xã Mỹ Yên

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu 9,2 tỷ tại Cần Thơ: Nhà thầu chào giá thấp không đạt kỹ thuật

DNTN Thanh Nhựt vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại phường Long Bình với giá 9,258 tỷ, tiết kiệm 0,125% sau khi đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật

Theo dữ liệu công khai trên Mạng đấu thầu quốc gia, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình (Thành phố Cần Thơ) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyến đường kênh 4 Thước (đoạn từ kênh Xáng - đường 927).

Kết quả trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu Tuyến đường kênh 4 Thước

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đại học Kiến trúc TP HCM: 2 nhà thầu cạnh tranh gói xây lắp 3,7 tỷ

Gói thầu thi công xây lắp 3,7 tỷ đồng tại Trường Đại học Kiến trúc TP HCM thu hút 2 nhà thầu tham gia dự thầu, ghi nhận mức giảm giá sâu tới 7,91%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trường Đại học Kiến trúc TP HCM đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các phòng Hội thảo và văn phòng làm việc các Khoa thuộc Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh". Dự án có tổng mức đầu tư 5.620.183.324 đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Trong đó, hạng mục quy mô lớn nhất là Gói thầu Thi công xây lắp (mã TBMT: IB2600334392), có giá gói thầu được phê duyệt là 3.725.467.338 đồng.

Gói thầu được ban hành theo Quyết định phê duyệt dự án số 647/QĐ-ĐHKT ngày 16/06/2026, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 655/QĐ-ĐHKT ngày 18/06/2026 và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 693/QĐ-ĐHKT ngày 03/07/2026 do PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP HCM ký. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 90 ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Việc loại bỏ các nhà thầu có giá chào thấp để lựa chọn nhà thầu xếp hạng cao nhất về kinh tế với mức chênh hơn 44,4 tỷ đồng đặt ra vấn đề về cơ hội tiết kiệm nguồn ngân sách lớn. Những tiêu chí, căn cứ kỹ thuật dẫn đến kết quả này cũng cần được xem xét, giải trình đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Liên danh Thiên Bình - Nhựt Linh trúng gói thầu thiết bị hơn 131 tỷ đồng. Sự xuất hiện của các tiêu chí kỹ thuật chuyên biệt cùng dấu hỏi về năng lực tài chính nhà thầu Nhựt Linh đang đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Việc loại bỏ các nhà thầu có giá chào thấp để lựa chọn nhà thầu xếp hạng cao nhất về kinh tế với mức chênh hơn 44,4 tỷ đồng đặt ra vấn đề về cơ hội tiết kiệm nguồn ngân sách lớn. Những tiêu chí, căn cứ kỹ thuật dẫn đến kết quả này cũng cần được xem xét, giải trình đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng.