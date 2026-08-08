Tây Ninh: Hai nhà thầu dự gói xây lắp Trường Tiểu học Phạm Hùng

Ban QLDA phường Long Hoa vừa mở thầu gói thi công Trường Tiểu học Phạm Hùng, ghi nhận sự tham gia của nhà thầu Huỳnh Gia Tây Ninh và Hoa Sen

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 4418/QĐ-UBND phê duyệt dự án Trường Tiểu học Phạm Hùng với tổng mức đầu tư 7.740.971.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách phường.

Dự án thuộc nhóm C, công trình dân dụng cấp III, được đầu tư xây mới khối phòng hành chính, phòng chức năng và phòng học quy mô 1 trệt 1 lầu cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, đáp ứng tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm

Trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Ban Quản lý dự án phường Long Hoa tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 02: Thi công xây lắp (Mã TBMT: IB2600397609).

Gói thầu có giá 6.485.672.244 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 135 ngày.

Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam được chỉ định tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.

Trong quá trình phát hành hồ sơ, ngày 28/07/2026, Ban Quản lý dự án phường Long Hoa ban hành Quyết định số 751/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh E-HSMT kèm Phụ lục điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Theo nội dung điều chỉnh, tiêu chí về hợp đồng tương tự được thay đổi từ yêu cầu tối thiểu 02 công trình dân dụng cấp III có giá trị 324.280.000 đồng, với tổng giá trị từ 649.600.000 đồng, lên mức tối thiểu 02 công trình dân dụng cấp III, trong đó có ít nhất 01 công trình có giá trị từ 3.242.800.000 đồng và tổng giá trị các công trình từ 6.485.600.000 đồng.

Theo hồ sơ, các mức giá trị được điều chỉnh tương ứng khoảng 50% và 100% giá gói thầu.

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Biên bản mở thầu được hoàn thành lúc 08:22 ngày 03/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ghi nhận 02 nhà thầu tham dự Gói thầu số 02.

Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh đưa ra giá dự thầu gốc 6.383.409.917,20 đồng. Nhà thầu đồng thời nộp thư giảm giá 4,5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống 6.096.156.470,92 đồng.

So với giá gói thầu, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh thấp hơn 389.515.773,08 đồng, tương ứng tỷ lệ 6,01%. Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện 135 ngày, bằng thời gian được yêu cầu trong E-HSMT.

Trong khi đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen chào giá 6.222.669.570,38 đồng và không áp dụng giảm giá. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 263.002.673,62 đồng, tương ứng tỷ lệ 4,05%.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen đề xuất thời gian thực hiện 120 ngày, ngắn hơn 15 ngày so với thời gian 135 ngày theo E-HSMT.

Cả 02 nhà thầu đều nộp bảo đảm dự thầu trị giá 80.000.000 đồng, thời gian hiệu lực 120 ngày và hiệu lực E-HSDT 90 ngày theo thông tin trong hồ sơ mở thầu.

Thông tin về lịch sử tham gia đấu thầu của hai doanh nghiệp

Theo dữ liệu đấu thầu được cung cấp, Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh (Mã định danh: vn3901308211) có trụ sở tại Căn số 03 Golden Land, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2020 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2021, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp. Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Thanh An.

Tính đến tháng 08/2026, doanh nghiệp được ghi nhận đã tham gia khoảng 88 gói thầu, trúng 65 gói với tổng giá trị trúng thầu 70.234.871.009 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 62.664.087.827 đồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen (Mã định danh: vn3900377082) có trụ sở tại Đường Phạm Tung, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2005 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hân.

Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen đã tham gia khoảng 65 gói thầu, trúng 39 gói với tổng giá trị trúng thầu 267.728.218.750 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 110.059.889.420 đồng; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 157.668.329.330 đồng.

Đáng chú ý, ngày 06/07/2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen được Ban Quản lý dự án phường Long Hoa chỉ định thầu rút gọn thực hiện một gói thầu thi công xây lắp có giá trị 518.979.000 đồng.

Hiện E-HSDT của 02 nhà thầu đang được Bên mời thầu và đơn vị tư vấn đánh giá về năng lực, kỹ thuật, tài chính và giải pháp tổ chức thi công.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở đánh giá E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.