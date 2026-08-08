Hai nhà thầu dự gói xây dựng vỉa hè 4,46 tỷ đồng tại xã Tân Trụ

Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ vừa mở thầu gói xây dựng vỉa hè hơn 4,4 tỷ đồng. Hồ sơ dự thầu ghi nhận 2 doanh nghiệp tham gia với mức giảm giá có sự chênh lệch

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Xây dựng vỉa hè Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh và Trường THCS Nguyễn Văn Chiêu tại ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành công tác mở thầu qua mạng ngày 01/08/2026.

Dự án thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm C, cấp IV, do UBND xã Tân Trụ phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư. Công trình hướng tới việc chỉnh trang khu vực, nâng cao an toàn giao thông tại khu vực cổng trường và bổ sung hệ thống chiếu sáng phục vụ khu dân cư.

Dự án 5 tỷ đồng từ ngân sách xã Tân Trụ

Dự án Xây dựng vỉa hè Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh và Trường THCS Nguyễn Văn Chiêu có tổng mức đầu tư 5.000.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã Tân Trụ.

Trong dự án, gói thầu Thi công xây dựng có mã gói thầu BP2600559650, mã thông báo mời thầu IB2600392904, giá gói thầu 4.465.940.816 đồng. Cơ cấu giá gói thầu gồm chi phí xây dựng trực tiếp 3.853.131.408 đồng và chi phí dự phòng 612.809.408 đồng.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Về quá trình phê duyệt, ngày 08/06/2026, Chủ tịch UBND xã Tân Trụ Nguyễn Thị Phúc ký Quyết định số 1056/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư.

Ngày 20/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ Trần Hồng Phong ký Quyết định số 225/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đến ngày 23/07/2026, Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 248/QĐ-QLDA do ông Trần Hồng Phong ký, trên cơ sở kết quả lập hồ sơ của đơn vị tư vấn.

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu tham dự, giá dự thầu có sự chênh lệch

Theo Biên bản mở thầu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 09:05 ngày 01/08/2026, có 2 nhà thầu nộp E-HSDT gồm Công ty TNHH Ngân Phát Vinh và Công ty TNHH Thái Thịnh.

Cụ thể, Công ty TNHH Ngân Phát Vinh dự thầu với giá 4.456.261.511 đồng. So với giá gói thầu 4.465.940.816 đồng, giá dự thầu của doanh nghiệp thấp hơn 9.679.305 đồng, tương đương khoảng 0,22%.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thái Thịnh đưa ra giá dự thầu ban đầu 3.854.079.165 đồng và đính kèm thư giảm giá 1,94%. Sau giảm giá, giá dự thầu của nhà thầu còn 3.779.310.029 đồng.

Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 686.630.787 đồng. Nếu tính trên tổng giá gói thầu, bao gồm cả phần chi phí dự phòng 612.809.408 đồng, mức chênh lệch tương đương khoảng 15,37%.

Các số liệu trên là thông tin được ghi nhận tại thời điểm mở thầu. Việc xác định giá đánh giá, giá đề nghị trúng thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu còn phụ thuộc vào quá trình đánh giá E-HSDT theo hồ sơ mời thầu và quy định hiện hành.

Về tiến độ, cả Công ty TNHH Ngân Phát Vinh và Công ty TNHH Thái Thịnh đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày, phù hợp với thời gian yêu cầu tại E-HSMT.

Giá trị bảo đảm dự thầu của cả hai nhà thầu đều ở mức 66.000.000 đồng, với thời hạn hiệu lực 120 ngày.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thái Thịnh, mã định danh vn1100621806, có trụ sở tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2004 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2014. Người đại diện theo pháp luật là bà Võ Thị Ngọc Đặng, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là xây lắp.

Tính đến tháng 8/2026, Công ty TNHH Thái Thịnh đã tham gia khoảng 47 gói thầu, trúng 31 gói, với tổng giá trị trúng thầu được ghi nhận là 168.955.290.366 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 146.543.901.366 đồng và với vai trò liên danh là 22.411.389.000 đồng.

Riêng tại xã Tân Trụ, tháng 06/2026, Công ty TNHH Thái Thịnh từng tham gia và trúng gói thầu Thi công xây dựng trị giá 6.535.003.147 đồng do Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ làm chủ đầu tư.

Đối với Công ty TNHH Ngân Phát Vinh, mã định danh vn1101386584, doanh nghiệp có trụ sở tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, được thành lập năm 2011 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2017. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa và xây lắp, người đại diện theo pháp luật là ông Lưu Trung Vinh.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Ngân Phát Vinh đã tham gia khoảng 47 gói thầu, trúng 36 gói, với tổng giá trị trúng thầu được ghi nhận 126.661.584.088 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 58.619.666.972 đồng và với vai trò liên danh là 68.041.917.116 đồng.

Trong năm 2026, Công ty TNHH Ngân Phát Vinh được ghi nhận trúng 2 gói thầu do Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ làm chủ đầu tư. Một gói được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn vào tháng 04/2026, trị giá 1.059.275.000 đồng; gói còn lại được đấu thầu rộng rãi vào tháng 06/2026, trị giá 2.220.435.000 đồng.

Hiện gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng vỉa hè Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh và Trường THCS Nguyễn Văn Chiêu đang trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được xác định sau khi chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan hoàn tất việc đánh giá hồ sơ dự thầu theo các tiêu chí, yêu cầu của E-HSMT và quy định pháp luật về đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.