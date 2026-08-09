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Kho tri thức

Phát hiện cách thức ung thư gan di căn né tránh hệ miễn dịch

Theo một nghiên cứu mới do Đại học KU Leuven và Viện Công nghệ Sinh học Flemish (Bỉ) chủ trì, các tế bào ung thư gan di căn có một cơ chế qua mặt hệ thống miễn dịch.

Tuệ Minh

Theo nhóm nghiên cứu, vũ khí mà các tế bào ung thư đã sử dụng là enzyme DHHC17. TS Anke Vandekeere, Đại học KU Leuven, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "DHHC17 được các tế bào ung thư di căn sử dụng như một chiếc mặt nạ, khiến cho cho hệ thống miễn dịch nhầm lẫn nó với các tế bào cần hỗ trợ".

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Chỉ bằng sử dụng "mặt nạ" là một loại axit béo, tế bào ung thư đã qua mặt hệ miễn dịch.

Quá trình này được gọi là palmitoyl hóa, DHHC17 gắn palmitate vào protein laminin-511 giúp ổn định laminin-511 làm biến đổi hoạt động của bạch cầu trung tính, một trong những tuyến phòng thủ quan trọng có nhiệm vụ tiêu diệt tế bào ung thư.

Thay vì tấn công khối u, các bạch cầu trung tính tiếp xúc với laminin-511 lại có xu hướng tạo ra các bẫy ngoại bào bạch cầu trung tính (NETs). Những cấu trúc dạng lưới này vô tình hỗ trợ tế bào ung thư sống sót và thúc đẩy quá trình lan rộng của khối u.

Gan là một cơ quan có hoạt động trao đổi chất rất mạnh và là nơi thường xuyên xuất hiện các tế bào ung thư di căn.

Mặc dù các nhà nghiên cứu từ lâu đã biết rằng khối u có thể tận dụng các chất dinh dưỡng trong cơ thể để phát triển, nhưng lại biết rất ít về cách các chất dinh dưỡng này ảnh hưởng đến sự tương tác giữa tế bào ung thư và hệ thống miễn dịch.

Qua nghiên cứu này, GS Sarah-Maria Fendt (Đại học KU Leuven) chỉ ra rằng, gan nhiễm mỡ là cơ hội tốt nhất cho các tế bào ung thư di căn.

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Môi trường giàu chất dinh dưỡng với các axit béo ở gan sẽ là điều kiện tuyệt vời của ung thư di căn.

Trong các thí nghiệm trên chuột mắc ung thư di căn ở gan, việc ức chế hoạt động của enzyme DHHC17 đã khôi phục khả năng chống ung thư của bạch cầu trung tính và làm giảm đáng kể sự phát triển của các khối u di căn.

Hiệu quả này chỉ xuất hiện khi có sự hiện diện của bạch cầu trung tính, cho thấy đây là cơ chế đặc hiệu mà tế bào ung thư sử dụng để né tránh hệ miễn dịch.

Bằng cách phá vỡ quá trình này, các nhà nghiên cứu đã khôi phục hoạt động chống ung thư của các bạch cầu trung tính và làm giảm sự phát triển di căn.

Những phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy quá trình palmitoylation protein đóng vai trò quan trọng trong sự tiến triển của ung thư và sự né tránh miễn dịch.

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TS Anke Vandekeere và GS Sarah-Maria Fendt (Trung tâm Sinh học Ung thư VIB-KU Leuven)

Bằng cách xác định DHHC17 là yếu tố điều hòa quan trọng của quá trình này, nghiên cứu đã nêu bật một chiến lược mới tiềm năng cho các liệu pháp trong tương lai nhằm khôi phục khả năng kiểm soát bệnh di căn của hệ miễn dịch.

Việc nhắm mục tiêu vào quá trình palmitoylation có thể đồng thời can thiệp vào các tín hiệu thúc đẩy khối u và tăng cường khả năng tiêu diệt tế bào ung thư do miễn dịch trung gian.

Bốn loại rau mà người bị gan nhiễm mỡ nên tránh.
Medical Xpress/VIB/KU Leuven
#Chiến lược ung thư gan né tránh hệ miễn dịch #Vai trò enzyme DHHC17 trong di căn gan #Cơ chế palmitoyl hóa và ảnh hưởng miễn dịch #Phát hiện mới về tương tác tế bào ung thư và miễn dịch #Triển vọng liệu pháp mới chống ung thư di căn

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