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Chính trị

Ngày 9/8, Quốc hội thảo luận dự án luật về ngân hàng, xuất bản

Ngày 9/8, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI với các phiên thảo luận tại hội trường về nhiều dự án luật.

Thiên Tuấn

Theo đó, sáng 9/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

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Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều dự án luật quan trọng.

Sau phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

#Quốc hội #ngân hàng #xuất bản #giáo dục #pháp luật #đại biểu quốc hội

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