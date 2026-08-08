Gói thầu hơn 2,7 tỷ tại xã Lộc Tấn: Hai lần gia hạn, một liên danh trúng thầu

Qua hai lần gia hạn do không có nhà thầu dự, Gói thầu xây dựng hơn 2,7 tỷ tại Lộc Tấn được giao cho Liên danh Hoàng Ngọc - Hoàng Sang, tỷ lệ tiết kiệm 0,63%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Tấn (TP Đồng Nai) đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2: Xây dựng, thuộc dự án Mở rộng đường BTXM, mương thoát nước tổ 1, 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn. Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 18/06/2026, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt theo Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 22/06/2026 và hồ sơ mời thầu phê duyệt theo Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 27/06/2026 do Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn Nguyễn Mạnh Dũng ký.

Gói thầu số 2 có giá dự toán được duyệt là 2.712.356.613 đồng, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói. Quá trình lựa chọn nhà thầu được gia hạn thời điểm đóng thầu hai lần do chưa có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Cụ thể, sau đợt phát hành đầu tiên từ ngày 27/06/2026 đến 08/07/2026, chủ đầu tư đã gia hạn đóng thầu lần 1 đến ngày 15/07/2026 và tiếp tục gia hạn lần 2 đến trước 16h00 ngày 23/07/2026.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 16h07 ngày 23/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc - Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang. Đến ngày 30/07/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn Nguyễn Mạnh Dũng đã ký Quyết định số 1392/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho liên danh này với giá trúng thầu là 2.695.350.462 đồng. Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 17.006.151 đồng, tương đương khoảng 0,63% giá gói thầu.

Quyết định số 1392/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy hai doanh nghiệp trong liên danh từng cùng tham gia nhiều gói thầu trên địa bàn. Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại thời điểm PV thống kê: Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc (Mã số doanh nghiệp: 3800655240, địa chỉ trụ sở tại xã Lộc Thái, TP Đồng Nai) từng tham gia 25 gói thầu, trúng 24 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 44.376.812.105 đồng. Doanh nghiệp cũng từng tham gia và trúng tuyệt đối 5/5 gói thầu tại UBND xã Lộc Thành, trúng 3/3 gói thầu tại UBND xã Lộc Tấn và trúng 3/3 gói thầu tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lộc Ninh (cũ).

Đồng hành trong liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang (Mã số doanh nghiệp: 3801124933, địa chỉ trụ sở tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Nai). Theo dữ liệu đấu thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, doanh nghiệp đã tham gia 108 gói thầu, trúng 78 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 314.011.772.230 đồng.