Công ty Bá Tòng trúng gói thầu sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước (TP Đồng Nai) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa công trình hành chính địa phương. Đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Bá Tòng.

Chi tiết quyết định chỉ định thầu tại xã Long Phước

Cụ thể, dự án "Sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước cơ sở 1 và trụ sở làm việc Công an xã (Cô nhi viện Hoa Mai cũ)" được UBND xã Long Phước phê duyệt theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 do Chủ tịch UBND xã Long Phước - Trần Văn Thân ký. Đến ngày 20/07/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước Nguyễn Thị Thu đã ký Quyết định số 28/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Nằm trong kế hoạch này, Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Ngày 22/07/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước ban hành Quyết định số 33/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Bá Tòng (Mã số doanh nghiệp: 3600728484; địa chỉ trụ sở tại số 459, ấp 1B, xã Phước Thái, TP Đồng Nai) chính thức được chỉ định trúng thầu.

Tại Quyết định số 28/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi nhận giá dự toán của gói thầu là 1.321.097.909 đồng. Giá chỉ định thầu (giá trúng thầu) được chốt ở mức 1.281.268.000 đồng. Ngân sách địa phương tiết kiệm được 39.829.909 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 3,02% cho ngân sách nhà nước. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công trong 60 ngày.

Quyết định số 33/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Giá gói thầu sửa chữa trụ sở xã Long Phước

Đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn, việc thương thảo hợp đồng và xác định giá gói thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) cũng như Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rõ các trường hợp áp dụng chỉ định thầu bao gồm gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu hoặc gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Xét về khía cạnh kinh tế, tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026, Bộ Tài chính đã nhấn mạnh: Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi để nhà thầu có thể bố trí, huy động nguồn lực (tài chính, nhân công, thiết bị, vật tư, vật liệu...) thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đặc biệt tại các dự án đầu tư công quan trọng, trọng điểm. So với giá dự toán 1.321.097.909 đồng, giá trúng thầu 1.281.268.000 đồng, thấp hơn 39.829.909 đồng, tương đương khoảng 3,02%.

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[Kỳ 2:] Chuỗi gói thầu vắng bóng đối thủ của Công ty Bá Tòng tại xã Long Phước