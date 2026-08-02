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Bạn đọc - Phản biện

Công ty Bá Tòng trúng gói thầu sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước [Kỳ 1]

Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu sửa chữa trụ sở cho Công ty Bá Tòng với giá trúng thầu hơn 1,28 tỷ đồng.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước (TP Đồng Nai) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa công trình hành chính địa phương. Đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Bá Tòng.

Chi tiết quyết định chỉ định thầu tại xã Long Phước

Cụ thể, dự án "Sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước cơ sở 1 và trụ sở làm việc Công an xã (Cô nhi viện Hoa Mai cũ)" được UBND xã Long Phước phê duyệt theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 do Chủ tịch UBND xã Long Phước - Trần Văn Thân ký. Đến ngày 20/07/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước Nguyễn Thị Thu đã ký Quyết định số 28/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Nằm trong kế hoạch này, Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Ngày 22/07/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước ban hành Quyết định số 33/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Bá Tòng (Mã số doanh nghiệp: 3600728484; địa chỉ trụ sở tại số 459, ấp 1B, xã Phước Thái, TP Đồng Nai) chính thức được chỉ định trúng thầu.

Tại Quyết định số 28/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi nhận giá dự toán của gói thầu là 1.321.097.909 đồng. Giá chỉ định thầu (giá trúng thầu) được chốt ở mức 1.281.268.000 đồng. Ngân sách địa phương tiết kiệm được 39.829.909 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 3,02% cho ngân sách nhà nước. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công trong 60 ngày.

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Quyết định số 33/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Giá gói thầu sửa chữa trụ sở xã Long Phước

Đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn, việc thương thảo hợp đồng và xác định giá gói thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) cũng như Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rõ các trường hợp áp dụng chỉ định thầu bao gồm gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu hoặc gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Xét về khía cạnh kinh tế, tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026, Bộ Tài chính đã nhấn mạnh: Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi để nhà thầu có thể bố trí, huy động nguồn lực (tài chính, nhân công, thiết bị, vật tư, vật liệu...) thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đặc biệt tại các dự án đầu tư công quan trọng, trọng điểm. So với giá dự toán 1.321.097.909 đồng, giá trúng thầu 1.281.268.000 đồng, thấp hơn 39.829.909 đồng, tương đương khoảng 3,02%.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chuỗi gói thầu vắng bóng đối thủ của Công ty Bá Tòng tại xã Long Phước

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai) Nguyễn Long Biên đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn phường, lựa chọn Công ty TNHH Phân phối Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Thịnh là đơn vị thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

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Nhà thầu Bá Trí cùng 2 thành viên trúng gói thầu hơn 7 tỷ tại Đạ Tẻh [Kỳ 1]

Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh phê duyệt gói thầu đường thôn 8A trị giá hơn 7 tỷ đồng cho liên danh duy nhất dự thầu, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 2%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường vào khu sản xuất thôn 8A, xã Đạ Tẻh. Dự án hạ tầng giao thông này được kỳ vọng tạo đà phát triển kinh tế cho vùng sản xuất nông nghiệp địa phương, song các dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu khoảng 2%.

Cụ thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung cho dự án được phê duyệt theo Quyết định số 93/QĐ-VP ngày 30/06/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh do Chánh Văn phòng Nguyễn Tất Quyết ký, đăng tải trên hệ thống ngày 03/07/2026 với mã KHLCNT PL2600196675. Đến ngày 07/07/2026, E-TBMT số IB2600346531-00 chính thức được phát hành với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 150 ngày. Đơn vị được giao lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi; đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kiến trúc 90.

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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Liên danh Cường Phát trúng gói thầu sửa đường hơn 6,29 tỷ đồng

Liên danh công ty xây dựng Cường Phát vừa được phê duyệt trúng gói thầu thi công cải tạo đường tại xã Thọ Sơn, ghi nhận mức tiết kiệm hơn 96 triệu đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Thọ Sơn (TP Đồng Nai) - Nguyễn Trọng Tuyên vừa ký Quyết định số 331/QĐ-PKT ngày 23/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ ngã 3 bụi tre đi Nhà thờ Tin lành Đăng Blang. Dự án do UBND xã Thọ Sơn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 7.300.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 6.391.266.411 đồng theo Quyết định phê duyệt dự án số 778/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Trần Văn Phương ký ngày 24/06/2026.

Gói thầu số 1 có giá gói thầu là 6.391.266.411 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Liên danh công ty xây dựng Cường Phát (gồm Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành) với giá trúng thầu là 6.295.030.490 đồng. Loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

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